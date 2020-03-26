〈太景展望〉抗流感新藥年底前完成授權 拚今年虧轉盈

太景 - KY(4157-TW) 董事長黃國龍表示，抗流感新藥 TG-1000 已有國外藥廠洽談授權，預計今年下半年可完成授權，年底前取得首筆授權金，加上抗生素針劑預計今年取得中國上市許可，營收可望優於去年，營運也可望虧轉盈。

黃國龍表示，旗下開發的抗流感新藥 TG-1000 ，已在本月遞交臨床試驗申請，待官方審核通過後，可啟動試驗計畫，同時，已有國外藥廠洽談授權案，目標今年完成抗流感新藥授權案，並取得授權金，由於首筆授權金額高，若順利取得資金，今年營運將有機會虧轉盈。

黃國龍指出，旗下抗生素口服膠囊，是透過策略夥伴浙江醫藥在中國製造與銷售，太景再抽取 7-11% 的權利金，去年抗生素口服膠囊銷售量約 18 萬盒，自今年初納入中國醫療保險目錄後，雖然價格折價約 4 成，不過市場龐大且穩定，累計前 2 月銷售量已達 11 萬盒，估今年總銷售量將翻倍。

抗生素針劑方面，黃國龍表示，目前針劑僅剩中國主管機關審核階段，雖然受到疫情影響，預期今年仍有機會取得上市許可，由於整體抗生素針劑占整體市場 85%，價格是口服的 8-10 倍，預期啟動銷售後，明年營收可望大幅成長。

黃國龍指出，雖然中國市場有許多銷售抗生素的廠商，不過照目前中國最大的抗生素廠商業績來看，抗生素口服去年營收約人民幣 5.7 億元、針劑約人民幣 17 億元。