〈武漢肺炎疫情〉全球尋解藥 市場點名永信、太景受惠

中國武漢肺炎疫情規模擴大，由於國際間尚未找出治療用藥，因此全球都急迫尋求方法，除研發疫苗、新藥外，也傳出病患使用抗流感與愛滋病藥物後，病情好轉，市場點名，台廠概念股可望受惠，包括正研發抗流感藥物的太景 - KY(4157-TW)、永信 (3705-TW)，愛滋新藥廠中裕 (4147-TW) 等。

外媒報導，泰國曼谷 2 名醫師將抗愛滋病藥物快利佳 (Kaletra)，結合含有奧司他韋 (oseltamivir) 成分的抗流感藥物，來治癒中國一名武漢肺炎的女病患，女病患用藥 48 小時後，病情好轉。

另外，美國疾病管制暨預防中心 (CDC) 日前表示，西雅圖男病患採用美國藥廠吉利德科學公司的反病毒藥物瑞德西韋 (Remdesivir)，該名男子服藥後，體內病毒指數降低且身體狀況良好。

目前台廠研發抗流感藥物的業者包括太景及永信，其中永信的易剋冒膠囊，主成分含有奧司他韋，該藥物也屬於疾管署公費流感抗病毒藥劑之一。

太景開發中的流感抗病毒新藥 TG-1000，據臨床試驗結果顯示，TG-1000 對 A 型、B 型流感、禽流感皆有效，可在症狀出現 72 小時後服藥仍然有效，也不易受到流感病毒變異而產生抗藥性，此新藥預計最快本季底取得藥證、2023 年上市。

生技業者表示，愛滋病新藥是國際藥廠自行開發、生產，目前沒有其他藥廠進行代工，此外，流感、愛滋及冠狀病毒，三者的病毒複製過程有類似機制，而武漢肺炎病患服藥後，抑制體內蛋白酶或是免疫力大幅提升，讓病患出現治癒的效果，不過因屬於個案，也未經過證實及試驗，效果仍有待考驗。