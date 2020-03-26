〈新光金法說〉市場暴漲暴跌 新壽投資瞄準低波動高股息、電信股

新光金控 (2888-TW) 今 (26) 日召開線上法說會，副總徐順鋆表示，新光人壽去 (2019) 年以外幣保單投入海外固定收益，且佈局低波動高殖利率股票等部位，投資收益年成長 15%；今年初以來，因為武漢肺炎疫情嚴峻，市場波動雖大，但主要投資國內低波動的高股息股，像是電信股，因此受影響較小。

新光金去年合併稅後純益為 166.3 億元，較 2018 年成長 58.7%，EPS 為 1.34 元。總資產規模逾 3.9 兆元，較 2018 年底成長 9.1%；合併股東權益達 1953.0 億元，較前一年底增加 35.0%，每股淨值也提升到 15.42 元。

其中，新光人壽初年度保費達 1168.6 億元，市佔率為 9.2%，受惠經常性收益提升及負債成本持續改善，新壽合併稅後純益達 92.5 億元，年成長 75.7%；合併股東權益較 2018 年底提高 63.6%、至 1148.2 億元。

徐順鋆表示，新壽的商品策略聚焦外幣保單，去年全年銷售金額年成長 12.6%、達 805.3 億元，佔初年度保費比重 68.9%，展望今年，新壽將持續以外幣保單堆疊外幣資產，控管避險成本並獲取穩定利差。

新壽去年投資收益年成長 15%，達 1153.6 億元，投資報酬率較前一年提升 21 bps 達 4.20%。

徐順鋆解釋，新壽以外幣保單投入海外固定收益，且佈局低波動高殖利率股票等部位，全年國內外現金股利收入達 163.4 億元，較 2018 年增加 23.6 億元；去年避險前經常性收益率為 4.17%，較 2018 年提高 6 bps，並創下史上新高。

新壽截至去年底，未實現股債部位達 93.45 億，絕大部份是股票，大約占九成以上。

徐順鋆進一步指出，今年初以來，因為武漢肺炎疫情嚴峻，目前新壽仍持續布局低波動高股息股票，像在電信股部份就重壓近 3000 億元，波動相較其他類股來得小。