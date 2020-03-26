〈新冠肺炎疫情〉瑞德西韋臨床試驗 張上淳：3患者使用中 有助退燒

疫情指揮中心今 (26) 日公布我國 COVID-19 病毒相關分析，專家諮詢小組召集人張上淳指出，新藥瑞德西韋已經正式進入臨床試驗，共 3 名患者使用，分布在北中南 3 家醫院，初步看來，退燒速度很快，但排病毒時程能否有效縮短，仍待觀察。

張上淳表示，日前公布的新藥瑞德西韋已進入臨床試驗當中，與藥商協商後，決議台灣僅北中南各有 1 家醫院准用，目前有 3 名個案使用藥物中。根據治療醫師表示，其中 1 名中度症狀患者使用瑞德西韋後，情況還算不錯，燒退得很快，但排病毒狀況有沒有縮短，是比較關切的重點。

除了瑞德西韋，張上淳表示，從法國的研究報告來看，奎寧類藥物可縮短新型冠狀病毒病人排病毒時程，專家小組討論後認為，對於輕症、沒有肺炎的患者都可使用，希望縮短排病毒時間，不用耗占隔離病房資源。

至於老藥羥氯奎寧 (hydroxychloroquine) 可能對武漢肺炎有效，張上淳表示，雖然尚無強烈證據顯示有效，但病人已無其他藥物可以選擇，且風濕免疫科原先就有在使用，相對來說是較安全的藥物，目前臨床治療指引第 5 版有給新的建議，如果臨床醫師評估病人需要使用，必須先充分告知，經患者同意，原則上建議可使用治療 7 天。

截至 25 日，台灣通報檢驗近 3 萬例，其中 235 例呈陽性，男女比例為 43:57，境外移入個案占比達 84%，其中以美國 21%、英國 16% 最多，其次依序為法國、土耳其、西班牙。

張上淳指出，以我國確診病例年齡層分布來看，20-29 歲最多、其次為 30-39 歲，主要原因是這群年輕族群較多國外自助旅行、留學及工作等，暴露機會相對較多，但與國外社區傳播案例略有不同。

若以 WHO 症狀嚴重度分類來觀察，我國確診個案無併發症之輕症者占 73.6%、輕度肺炎 20.4%、嚴重肺炎或急性呼吸窘迫症候群占 6%。