鋒裕匯理投信、法國巴黎人壽聯手 推黃金避險多元收益基金

鋒裕匯理投信與法國巴黎人壽攜手合作，在投資型保單商品內加入「鋒裕匯理長鷹多元收益基金，透過廣納黃金避險的多重資產策略基金，增加投資人的資產防禦力。

面對不平靜的金融市場，鋒裕匯理投信認為，投資人可以透過真正投資全球，分散股票、債券及黃金相關證券與貨幣市場工具的投資組合，掌握多元收益機會。而鋒裕匯理長鷹多元收益基金（原名稱：東方匯理長鷹多元收益基金）動態配置於全球股票、全球投資級公司債及政府公債、黃金相關證券與貨幣市場工具，透過多元布局多樣資產，期望為投資人打造兼具低波動及穩定收益的投資方案。

該檔基金看好黃金在金融市場波動下的避險地位，將黃金納入投資組合有助於降低整體波動度，法國巴黎人壽表示，鋒裕匯理長鷹多元收益基金是台灣唯一加入黃金為避險工具的多元收益基金，故特別將此基金納入投資型保險平台中，供保戶選擇，透過鋒裕匯理投資團隊專業獨到的價值投資法，以適合市場動盪現況的方式幫助保戶創造機會。

鋒裕匯理資產管理北亞區行政總裁及鋒裕匯理投信董事長鍾小鋒表示，鋒裕匯理資產管理為歐洲最大，也是全球前十大的資產管理公司，資產管理規模超過 1.653 兆歐元，在全球擁有六大投資中心，以在地化與扎實的投研能力，提供投資人全方位的投資服務，此次攜手法國巴黎人壽合作，將歐洲金融市場經驗帶入台灣。

法國巴黎保險亞洲區總裁黃