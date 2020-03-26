〈造紙法說〉市場需求能見度不佳 受惠疫情接單量增加15%

中華紙漿 (1905-TW) 今 (26) 日召開線上法說會，華紙副總經理陳瑞和表示，近期雖因肺炎疫情造成市場需求能見度不佳，但華紙受惠臺灣防疫表現，獲得客戶追加訂單，接單量增加 13-15%。不過因疫情造成全球經濟前景不明等三大因素影響，仍對營運保守看待。

華紙去 (2019) 年合併營收新台幣 206.9 億元，較前一年減少 13.9%；營業毛利率與營業淨利率分別為 5.9% 與 -1.9%，稅後淨損歸屬母公司 2.45 億元，年減 155%，每股稅後虧損 0.22 元，創 6 年來最差。

華紙解釋，主要因國際漿價下跌，木片居高不下，加上部分漿線設備在去年分段進行改造，漿品售價及成本結構受到衝擊，因此營收衰退，也因為獲利轉虧，董事會通過今年將不配發股利。

針對國際漿價下降，陳瑞和表示，從前年底每噸 760 美元，到去年大幅降到 460 美元，今年年初以來雖見回升，但也只增加 10-20 美元，整體價格仍處於低檔，反觀上游重要原料木片，因為森林大火、缺水等因素，使木片價格居高不下，一來一往嚴重壓縮華紙獲利。

肺炎疫情全球延燒，國際市場湧現「分散風險」效應，陳瑞和表示，台灣疫情管控嚴謹，華紙旗下各工廠運作正常，且產品品質穩定，近期外銷訂單持續成長。由於疫情尚未看到和緩跡象，華紙觀察到食品外帶比例提升及殺菌商品熱銷，皆帶動食品包裝紙及標籤底紙需求增加。

陳瑞和進一步指出，目前藥局販售口罩的外包紙袋，即是華紙生產的無螢光珍白道林紙製作而成，此波防疫作戰，華紙也與民眾站在一起，齊心抗「疫」。

陳瑞和表示，華紙受惠臺灣防疫表現，獲得客戶追加訂單，接單量增加 13-15%，不過因春節假期、部分設備例行性歲修、及疫情造成全球經濟前景不明等三大因素下，仍對第一季營運持保守看待。

展望未來，隨著疫情影響時間拉長，華紙也將留意國際局勢變化，全力備妥原料生產並提升產品競爭力，專注高附加價值特殊紙品，滿足市場所需。