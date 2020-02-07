疫情擴散 造紙業轉單效益大增 華紙喜獲急單+正隆稼動率滿載

中國是造紙出口大國，由於武漢肺炎疫情擴散，市場傳訂單移轉狀況，永豐餘 (1907-TW) 旗下華紙 (1905-TW) 傳接到國外急單，正隆 (1904-TW) 稼動率也滿載。

受到疫情影響，儘管永豐餘、華紙、正隆等大陸廠都配合中國政策延至 10 日才復工，但也因中國造紙停擺，海外客戶訂單大舉移轉至中國以外的供應鏈，法人表示，台廠與越南廠有機會受惠於轉單效益。

華紙生產基地主要在台灣、中國，台灣部分包括花蓮的漿紙一貫廠、久堂廠的特殊紙廠及台東的再生環保紙廠，而中國部分，為轉投資持股 60% 的廣東肇慶廠，年產約 10 萬噸紙漿，據了解，雖然廣東肇慶廠停工，台灣相對則是陸續接到國外急單，產能大開。

華紙為特殊用紙大廠，有生產醫療用品紙，加上防疫期間宅經濟爆發，食品包裝用紙需求也提升。

而正隆方面，近年聚焦台灣及越南發展，逐步整頓中國大陸營運，使台灣及越南營收貢獻比重逐年提升，目前台灣造紙與紙器廠稼動率滿載，越南紙器廠稼動率滿載、造紙廠也維持在 8 成。

永豐餘在台灣、中國與越南均有布局，在台灣有 5 座紙器廠、2 座造紙廠，中國 12 座紙器廠、1 座造紙廠，越南 6 座紙器廠，台、越兩地產能合計與中國產能相當，儘管武漢疫情肆虐，永豐餘也不受影響。

法人表示，武漢疫情升溫，看起來短期無法很快平息，對造紙業來說，雖然有目前中國工廠未開工的短空，加上中國愈來愈多封城形同鎖國，讓出口大減，但是台灣造紙業者自從美中貿易戰以來，多已經陸續調整分散布局，降低中國比重，相對提高台灣、越南發展，因此反而會受惠轉單效益，同時防疫期間宅經濟發酵，包材用紙需求上升，有利造紙業首季訂單表現，若疫情未緩解，訂單能見度可望看到第二季。