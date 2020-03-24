〈造紙法說〉榮成現金股利創7年新低 湖北廠未復工庫存下探低水位

榮成 (1909-TW) 今 (24) 日舉行法說會，受到禁廢令持續衝擊，去 (2019) 年營運衰退，股利政策方面，擬配發現金股利 0.3 元、為近 7 年新低，但盈餘配發率約 67%，為近 4 年高點。財務長鄒永芳表示，湖北廠尚未復工，庫存天數降到只剩 5、6 天，恐持續下探。

榮成去年合併營收登 477.15 億元次高，年減 8.8%，毛利率 13.73%、營益率 3.74%，雙創近 8 年低點；加上業外虧損擴大，歸屬母公司稅後純益 5.33 億元，年減 42.89%，每股稅後純益 0.45 元，創近 7 年、近 10 年低點。

股利方面，榮成擬配現金股利 0.3 元、為近 7 年新低，不過，2013 年至 2019 年累積現金股息發放金額，佔累積稅後純益 62%，但去年現金股息發放比率為 67%，配發率為近 4 年新高。

談到疫情，鄒永芳表示，中國重災區產能估減少 36 萬噸，佔去年產能 10%，今年整個集團產量，中國會減少，但台灣有擴產，年底前產能若能出來，集團總量可望維持 317 萬噸，單價則可望上升，營收有機會微幅增加。

江浙 3 月上旬補庫存，但現在疫情蔓延到歐美，歐美再影響回中國，3 月下旬補庫存力道不如上半月熱絡，且湖北目前尚未復工，短期即使復工也要觀察內需是否逐步活絡，和疫情的影響。

玖龍今年則已 3 次降紙價，鄒永芳表示，過完年後廢紙價格上漲，榮成也漲了人民幣 400-500 元左右，漲幅 10%，不過近期價格又回落到漲價以前。

鄒永芳說明，當初疫情發生收不到廢紙，奇貨可居，造成價格上升，這一波原本有機會再上去，但因為中國復工不如預期，有些省份如華東地區等廢紙原本供給湖北，轉而供給江浙地區，形成廢紙供應充足，影響產品終端售價，造成此波原本漲價、價格又回落的原因。

庫存部分，鄒永芳表示，榮成大陸廠庫存一般 7-10 天，江浙目前庫存達 10 天，因為需求疲軟且湖北廠尚未復工，目前水位掉到 5、6 天左右低水位。

榮成受中國大陸禁廢令衝擊，因此無法取得足夠進口廢紙，鄒永芳表示，2018 年榮成僅拿到 33 萬噸進口廢紙審批，去年進一步縮到只取得 22 萬噸，而中國前三大紙廠取得占比都超過 6 成，舉例來說，理文去年就拿到 350 萬噸，顯示榮成廢紙進口紅利比起中國同業少了許多。

展望今年，鄒永芳表示，今年整體審批額度 500 多萬噸，榮成第一季只取得 4 萬多噸，理文預估今年拿到 130 幾萬噸，相較去年一差超過 330 萬噸左右，今年差距縮小。