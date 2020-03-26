〈興能高法說〉上半年稼動率升至85% Q2營運可望優於Q1 下半年有變數

鋰高分子電池廠興能高 (6558-TW) 今 (26) 日舉辦法說會，董事長邢雪坤表示，隨著中國疫情趨緩，昆山廠 4 月稼動率將上升至 8 成，帶動第 2 季出貨回溫，業績估優於本季，不過下半年由於變數仍多，展望保守看待。

昆山廠營運長羅高樂表示，興能高 2 、3 月受疫情影響，稼動率掉到僅剩 2 成，隨著疫情淡化，加上當地政府放寬禁令，4 月稼動率將回升至 8 成，後續還會逐步增加，目標 6 月達 80% 至 85%，目前生產原料、物流一切正常。

發言人王光昌指出，至第 2 季為止，興能高在手訂單逾 1000 萬顆，數量較去年同期成長，但由於產能限制，訂單要在上半年全數出貨，仍有很大的努力空間，不排除部分訂單往後遞延。

以產品別來看，王光昌認為，充電盒、音響今年將成長，後者因歐美客戶產品提供給企業用戶，受惠在家辦公趨勢，辦公室頭戴式耳機與音響等拉貨力道升溫；醫療用品則因美系客戶變化不大，估持平；其他產品如藍芽耳機等，則受景氣影響，相對保守看待。

另外，興能高原先預期新產能將在第 2 季開出，但因疫情影響設備交期延後，生產進度也將遞延 1 季，預計第 3 季可新增 10 至 20 萬顆產能。

邢雪坤認為，由於疫情持續在歐美地區蔓延，仍需持續觀察封城措施、終端需求、客戶動向等，對下半年保守看待。

興能高營收以藍芽與音樂耳機為主，比重逾 5 成，充電盒、電腦周邊與穿戴式裝置各占 1 成，其餘 2 成為醫療器件、音響等。