〈造紙法說〉代銷榮成工紙銷量縮水 寶隆今年擬靠兩政策突圍

寶隆 (1906-TW) 今 (24) 日召開法說會，寶隆副理暨代理發言人徐維澤表示，寶隆長期代理行銷榮成的工業用紙產品，受榮成營運下滑影響，去 (2019) 年獲利創 4 年新低，但現金股利配發仍維持去年每股配發 0.5 元水準，展望今年，將拓展工紙銷售市場，同時持續推動資產活化政策。

寶隆去年營收 12.73 億元，年減 35.7%，毛利率 6.2%，年增 71.6%，徐維澤表示，去年營收大幅衰退，主要是代銷榮成銷售量下滑，去年銷售量 10.85 萬噸，比起前年銷售的 14.98 萬噸明顯減少；而毛利率部分，主要是營運模式計價改變，寶隆從 2019 年下半年有部分轉為外銷，外銷費用成本會從營業成本改列營業費用，因此毛利率有所提升。

寶隆去年營業利益為 - 1500 萬元，主要是寶隆捐贈榮華股票持股，捐贈成本會列在營業利益項下，金額 1850 萬元，若將此排除，寶隆的營業利益還是賺錢的。

寶隆去年稅後純益 1.21 億元，年減 75.8%，每股稅後純益 (EPS) 為 1.8 元，雙創四年新低；不過股利政策方面，仍擬配發現金股利每股 0.5 元，維持去年同水準。

展望今年，徐維澤表示，寶隆去年對榮成增資完成後，持有股權 19.42%，寶隆長期深耕外銷，主要代銷榮成工紙產品，海外市場瞄準東南亞，包括泰國、新加坡、香港、大陸都有銷售，今年雖然有疫情影響，但仍會拓展工紙銷售市場，目標希望維持 10 萬噸銷量、與去年水準相當。

此外，寶隆會持續推動資產活化政策，徐維澤指出，公司目前對雲林林內廠土地傾向處分，但未來若有任何更確定計畫，會以股東權益為最大考量。