10年線拉開安全距離 國家隊喘口氣 融券回補秀接棒

國安基金啟動，搭配國家隊救市三箭，短短 5 個交易日台股強彈近 1200 點，目前位置已與 10 年線 9110 點，拉開已超過 500 點的「安全距離」，國家隊暫時可喘口氣。大盤只要穩住 9600 點，個股將有表現機會，融券回補秀將接棒登場。關鍵點位為 9666、9717 與 9824 點。

台股短線上重要觀察位置為 9600 點，兩端哨站為 9591 與 9618 點，站穩 9666 點之後，進入 9700 點關卡挑戰區，收上 9717 點，9700 點才算站穩。9717 點以上的重要中途站，還包括 9747、9785 點，9824 點收上，才算站穩 9800 點。至於是否繼續往 9900 點挺進，9854 點是重要指標。但如 9591 點未能守住，需提防回測 9563、9520 與 9500 點，下方 9466、9416 不宜再失守，否則將再進入 9400 點攻防，9373 點如棄守，反彈轉弱。

台股護國神積—台積電，獲得外資連續 2 個交易日回補，目前位階也領先大盤挑戰年線，台股指數如要持續登高，台積電能否收復年線將是重要指標。另外新台幣匯率部分，也與大盤相同，不必求急升，只要穩住即可。如國家隊在指數部分，已成功拉開安全距離，可暫時喘口氣，但主要權值股，包括電子、金融與傳產龍頭，也不宜有扯後腿的表現。

大盤穩住後，個股較有表現機會，在國家隊守護指數，拉開安全距離時的策略，以權值股為重心，但盤面穩住後，中小型股與櫃買個股，將有各自表現機會。到 4 月底前，台股有 800 多檔個股將進行融券強制回補，成為潛在買盤，投資人可搭配 3 月業績可望回溫，以及法人轉買、或開始布局者，作為選股參考。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)