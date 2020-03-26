〈台股盤前〉美股道瓊延續漲勢 指數短期反彈可期 外資動向不明成隱憂

美股周三 (25 日) 延續漲勢，四大指數尾盤收斂，終場漲跌互見，其中，道瓊一度飆逾 1300 點，終場收漲 2.39%，台股近期隨著美股止跌反彈，站回 10 日線，雖然外資賣超幅度已收斂，但未配合內資反攻，顯見國際疫情未穩，動向保守。

美股道瓊周三上漲 495.64 點或 2.39%，收 21200.55 點；標普上漲 28.23 點或 1.15%，收 2475.56 點；那指下跌 33.56 點或 0.45%，收 7384.30 點；費半跌 19.26 點或 1.29%，收 1472.57 點。

市場消息方面，受到新冠肺炎疫情影響，企業要求員工在家上班，全球筆電、平板等辦公用電子產品需求暴增，在需求增加、生產端供應不及下，筆電等產品鬧缺貨，據悉，宏碁、華碩積極出貨因應，緯創、英業達等代工廠也加速趕工。

印度加強防疫，總理莫迪宣布，3 月 25 日午夜起全國封鎖三周，陸運、空運以及工廠全部暫停運作，iPhone 組裝代工廠鴻海、緯創也配合政策全面停工，據了解，緯創在當地主要生產舊款 iPhone 6s、7、8，若停工將衝擊印度內需供給、歐洲市場。

法人表示，全球央行紛紛推出政策救市，台股自上周四國安基金宣布進場後，逐步走揚，不過疫情持續擴大，也沒見到明顯趨緩跡象，在多頭信心尚未恢復下，疫情仍將干擾股市。