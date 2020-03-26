【群益投顧】國際股強彈後走勢分歧 台股三連紅收復12日線

一、盤勢分析

週三美股受 2 兆美元經濟刺激方案即將達成協議激勵，開盤延續氣勢大漲，惟尾盤快速收斂漲幅，四大指數收盤漲跌互見；其中，道瓊工業續漲 2.39%、S&P500 收高 1.15%，但科技股那斯達克收低 0.45%、費城半導體更下跌 1.29%。歐洲方面，德國也可望提出空前的援助方案，帶動泛歐 STOXX600 指數震盪收漲 3.09%，三大主要市場，德股收高 1.79%、英股大漲 4.45%、法股上漲 4.47%。今早亞股走勢轉趨分歧，台股以上漲 23 點開出，終場以上漲 91.61 或 0.95% 收盤，收在 9736.36 點，成交金額為 1527.96 億元。盤面結構，類股漲多跌少，電子權值回神帶動類股黑翻紅，金融則在龍頭金控帶動下收斂跌幅，指數得以走高，傳產汽車持續強彈，表現最為突出，橡膠走勢相對偏弱。

二、盤勢預估

各國政府接力救市，全球股市短線強勁反彈，惟疫情暫時仍未看到趨緩跡象，強彈過後走勢震盪分歧。台股小幅開高上下震盪之後持續墊高，終場以下影線小紅 K 上漲 91 點作收，成交量較前一日縮至 1500 億元出頭，呈現價漲量縮走勢，大盤連三天收漲，進一步收復 12 日均線，惟若量能續航力減弱，後續漲勢可能趨緩或轉震盪，短線建議以 9600 點上下 400 點區間整理因應。

肺炎疫情全球擴散，鎖國封城個案持續增加，影響全球三分之一人口流動，許多企業要求員工在家上班，使得筆電、平板等辦公用電子產品需求一時大增，不過由於中國大陸之前生產一度停擺，即使原先有庫存也不足以因應，目前筆電供應鏈才陸續回復生產，就面臨必須加速趕工的狀況。

雖然全球經濟、消費已受到疫情嚴重影響，但台積電在推動 5 奈米先進製程的腳步上並未停歇，預計下一季開始放量的目標不變，而相關原材料、備品和封測廠也都表示為配合台積電 5 奈米製程量產時程都已積極全力備貨，目前看來第 2 季訂單沒有遞延，仍將維持成長的態勢。

去年美國大型資料中心採購力道回升，帶動伺服器 DRAM 需求攀升，由於伺服器佔整體 DRAM 應用約 33%，也帶動 DRAM 現貨的走揚，儘管今年初受到疫情影響，市況一度陷入觀望，不過 3 月份現貨價已在 PC 等供應鏈復工帶動下上漲近 3%，後續若全球疫情能夠趨緩，預期第 2 季仍續漲 5% 空間。

三、強勢股

電子：

研華 (2395)、華碩 (2357)、宏碁 (2353)、健鼎 (3044)、祥碩 (5269)

非電：

中租 (5871)、和泰車 (2207)、為升 (2231)、亞德客 (1590)、和大 (1536)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據