上銀去年純益年減65% 每股賺6.03元 近3年低點

工具機大廠上銀 (2049-TW) 今 (25) 日公告去年財報，由於去年產業需求明顯受美中貿易戰影響，客戶下單保守，衝擊上銀營運，去年全年稅後純益 18.65 億元，年減 65%，每股純益 6.03 元，為近 3 年低點。

上銀去年第 4 季營收 40.14 億元，季減 20.69%，年減 39.62%，毛利率 25.4%，季減 8.24 個百分點，年減 10.52 個百分點，營益率 - 1.45%，較上季與去年同期轉負；稅後純益 3844 萬元，季減 90%，年減 95.58%，每股純益 0.13 元。

上銀去年營收 202.1 億元，年減 31.1%，毛利率 33.52%，年減 6.13 個百分點，營益率 11.88%，年減 10 個百分點；稅後純益 18.65 億元，年減 65%，每股純益 6.03 元。

受惠半導體、醫療器材業急單挹注，帶動 2 月營收攀揚，上銀並看好在急單持續挹注下，3 月營運有機會優於 2 月。上銀看好，去年第 4 季是營運谷底，今年第 1 季則將是今年谷底。

不過，近來肺炎疫情持續在全球擴散，上銀集團總裁卓永財表示，這絕對是世紀大劫難，不到 6 月看不到盡頭，且深遠的影響才正要開始。但他也認為，機會是留給準備好的人，要有非常強大的行動力，並具備深切的危機意識。