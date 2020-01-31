工業自動化需求復甦 外資看好上銀今年獲利年增逾6成

美系外資認為，中國線性傳動元件需求將從農曆春節後發酵，且從中國宏觀經濟領先指數擴張等跡象來看，看好工業自動化需求進入初期復甦階段，工具機大廠上銀科技 (2049-TW) 將因此受惠，估今年獲利可望年增逾 6 成，上調評等至「優於大盤」，目標價並由 255 元大幅上調至 410 元。

外資認為，中國工業自動化正開始進入復甦初期，主要原因包括中國宏觀經濟領先指數擴張，交貨週期較短的工業自動化零組件業者基本面也有所改善，且近來中國包括電子設備、通用機械與半導體等領域，資本支出需求均出現回升，種種跡象顯示，中國工業自動化需求將在未來 4 至 6 個月內，有根本的改善。

外資並認為，交貨週期較短的工業自動化零組件業者，基本面出現明顯復甦跡象後，交貨週期較長的工業自動化零組件業者，也可望從第 2 季起迎來需求回溫，且據近期檢查顯示，機床客戶端的工業自動化零組件庫存已更健康，且價格穩定。

外資指出，相較於氣動元件，線性傳動元件擁有較明顯的景氣週期循環，預期當線性傳動元件需求進入上升循環，將為業者挹注更強勁的營收與獲利動能，外資並認為，市場低估上銀營運回溫時的獲利能力，當工業自動化景氣復甦時，上銀將是主要受惠者之一，看好今年上銀獲利將年增 63%。