楠梓電擬再現金減資1成 股本不及高峰期4成

上市 PCB 廠楠梓電 (2316-TW) 今 (25) 日董事會決議，擬辦理現金減資 10%，再退還股東每股 1 元股款，楠梓電今年減資後股本降為 18.27 億元，已不及 2005 年高峰時期股本的 4 成。

楠梓電去年稅後純益為 5.5 億元，年增 83%，依目前股本計算，每股純益為 2.71 元，今天董事會決議，除配發每股 0.5 元現金股利，擬現金減資 10%，將退還股東每股 1 元股款，合計發出 1.5 元現金給股東。

楠梓電主管今天指出，董事會此決議，主要為調整資本結構，及提升股東權益。

楠梓電去年獲利大幅回升，是因轉投資滬士電，滬士電搭上中國 5G 佈建的列車，伺服器板產品打入華為 5G 供應鏈，推動去年營收、獲利大好，楠梓電持股滬士電逾 13%；今年中國雖有疫情衝擊，但中國政府未推遲對 5G 的建設，今年滬士電仍審慎樂觀看待營運，今年滬士電整體營運，仍可望再創新高，挹注楠梓電整體財報。

楠梓電歷年來不斷自市場買回庫藏股註銷股本、現金減資退還股東，股本不斷縮小，今天辦理 10% 現金減資，股本降至 18.27 億元，較 2005 年股本高峰期的 46.2 億元，比率僅及其 39.54%。

同時，楠梓電營收由 2005 年的 116 億元持續下滑，在 2008 年跌破 100 億元，營收規模縮減下，去年全年營收僅達 50.8 億元，年減 8.03%。

楠梓電主要營運項目為傳統的 PCB 及 PCBA，其中 PCBA 業務在台灣已降至相當低的比重，目前 PCB 應用端包括手機、電腦、工業應用、醫療以及消費性電子等產品。