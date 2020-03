防疫全民一起來 彰銀e財寶、My樂卡網購口罩回饋100%

防疫全民一起來,彰化銀行配合政府防疫工作,繼首波推出 My 樂卡網購口罩 100% 回饋後,再舉辦「彰銀防疫罩顧您,e 財寶攜手 My 樂百分百回饋」活動,期望在非常時期盡一份心力。

「彰銀防疫罩顧您,e 財寶攜手 My 樂百分百回饋」活動,自 109 年 3 月 25 日至 109 年 5 月 31 日止,凡客戶於衛福部指定之「eMask 口罩預購系統」網頁登記預購口罩成功,且於繳款指定期限內刷 My 樂卡或使用 e 財寶數位存款帳戶繳款成功,每月購買、每月皆可享 22 元現金回饋!每歸戶每月各回饋上限 22 元。

此外,彰銀於防疫期間,也特別舉辦 My 樂卡及 e 財寶數位存款帳戶優惠加碼活動。其中「防疫不孤單 My 樂陪你 17 宅」活動,自即日起至 109 年 6 月 30 日止,凡客戶於活動期間內成功完成登錄本活動後,於 Uber Eats、foodpanda 及戶戶送三大美食外送平台使用 My 樂卡消費,除卡片原始回饋外,筆筆再享 3% 加碼刷卡金回饋,每歸戶每月回饋上限 100 元;另,e 財寶數位存款帳戶亦推出「開立 e 財寶數位帳戶 綁定好禮大回饋!」活動,活動期間自 109 年 4 月 1 日起至 109 年 5 月 31 日止,凡客戶首次開立 e 財寶數位存款帳戶並於街口支付綁定成功者,就送 100 元街口幣,數量有限送完為止。

相關活動詳情,請見彰化銀行官網 https://www.bankchb.com。或撥免付費服務專線:0800-365-889,各地區市話請撥 412-2222(以市話計費),手機請撥:02-412-2222。