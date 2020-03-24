銀行大撒幣搶口罩預購商機 數位帳戶轉帳買口罩22元銀行全包

口罩實名制 2.0 開放網路預訂，民眾可選擇刷卡或轉帳付款，銀行相中防疫商機大打促刷優惠戰，兆豐、滙豐已率先表態將續推促刷優惠，刷卡支付口罩費用，7 元物流費用由銀行埋單。

民眾可透過手機下載健保快易通 APP，或是透過電腦登入 e-mask 網站預購口罩，其中手機 APP 預定需用 ATM、網銀與行動網銀轉帳；透過電腦預定可選擇信用卡或銀行帳戶轉帳。

看準買口罩已是全民運動，銀行也趁勢行銷自家信用卡與數位帳戶，祭出運費銀行埋單甚至全額包辦口罩購買費用，提高自家消金商品能見度。

兆豐銀行由主打網購信用卡「e 秒刷鈦金卡」，宣布自即日起刷卡在 e-mask 預購口罩，每週都可享有 7 元回饋金，等於 7 元運費由銀行埋單，民眾上網預購口罩與實體藥局購買一樣，只要支付 3 片 15 元費用即可，換算回饋率高達 32%。

兆豐銀行表示，除了信用卡優惠外，選擇兆豐樹為帳戶 MegaLite 轉帳付款，每個月可享有 22 元回饋金，等於每個月可享有一次購買口罩銀行埋單的優惠。

此外，兆豐銀行卡友 31 日起每週二上網完成登錄，一週內不限金額任刷一筆還可線上兌換乾 2 瓶乾洗手。

滙豐銀行卡友，28 日起到 30 日起，刷卡在衛福部 eMask 預定口罩並以信用卡支付，每卡每戶可享有 7 元回饋金，刷卡金 5 月底起陸續回饋至正卡持卡人信用卡帳戶中，可用來折抵信用卡帳單。

一銀存款戶透過數位帳戶 iLEO APP、第 e 行動 APP 完成口罩繳費服務，前 5 萬名用戶可享「22 元回饋金」，每戶限回饋一次並於次月入帳，等於上網購買 3 片口罩費用全由一銀埋單，全額回饋 100%。