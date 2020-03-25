華宏去年EPS 2.1元近六年高 擬配1.3元現金股利

華宏 (8240-TW) 公告去年財報，稅後純益 2.08 億元，年增 38.4%，每股純益 2.1 元，為近 6 年來新高，華宏也公布去年盈餘分配，每股擬配發 1.3 元現金股利，以昨 (24) 日收盤價 17.7 元計算，現金殖利率約 7.34%。

華宏去年第 4 季營收 26.13 億元，季增 0.53%、年增 28.17 %，營益率 4.41%，季減 0.65 個百分點，但由前年同期轉正；稅後純益 6858 萬元，季減 31.96%、年增 826.63%，每股純益 0.69 元。

累計華宏去年合併營收 98.13 億元，年增 26.6%，營益率 3.04%，年增 2.52 個百分點，稅後純益 2.08 億元，年增 38.4%，每股純益 2.1 元，為近 6 年來新高。

面對武漢肺炎 (COVID-19) 疫情所造成的不確定性，華宏表示，已採取相關預防措施迅速恢復產能，目前中國各廠區平均復工率已達 95% 以上，生產正常且訂單穩定出貨。

展望未來，華宏指出，將持續優化產品組合、開發高階技術及利基型產品，包含功能性薄膜及節能散熱膠材等產品，今年也將加速擴展海外市場，擴大海外營收比重。