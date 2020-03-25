盤前財經大事搶先讀2020年03月25日

今日操盤前瞻

美國上週 EIA 原油庫存

英國 2 月 CPI

新股掛牌：展碁國際

股東會：千如、方舟

金礦區封閉 + Fed 終極 QE 黃金噴 6% 11 年來最大漲幅

週二 (24 日) 交易，黃金期貨價格上漲，創下十多年來最大單日漲幅，係因黃金礦業運作關閉且 Fed 推無限版 QE 後，黃金擴大漲勢。閱讀全文...

美國 3 月服務業 PMI 驟跌至 39.1 經濟恐陷入衰退

IHS Markit 於週二 (24 日) 公佈美國 3 月份服務業 PMI 指數初值，報 39.1，較前值下滑了 10.3 點，且低於市場預估值 42。閱讀全文...

政府紓困再加碼 個人綜所稅可展延或分期繳、房貸利率可降 2 碼

肺炎疫情日益嚴峻，政府加碼祭出紓困措施，其中個人部分包括所得稅可延後緩繳並提前退稅，個人貸款部分也可享有 6 個月利息減碼優惠。閱讀全文...

逐筆交易上線首日 自然人交易比重提升至 54.4% 未嚇跑散戶

台股盤中逐筆交易 23 日上線，由於這兩天量能萎縮，外界關切是否新制度嚇跑散戶，金管會昨 (24) 日表示，統計首日交易狀況，上路前一天自然人交易比重為 51.4%，而上路首日自然人比重提升至 54.4%，顯示散戶交易量未因逐筆交易上路後就減少。閱讀全文...

港美利差擴大至 1999 年新高 港幣套利交易亞洲最賺錢

借入美元購買港幣在過去一個月中成為亞洲最賺錢的套利交易，主要是因為一個月的香港銀行同業拆放利率 (Hibor) 與相應的倫敦銀行同業拆放利率 (Libor) 的利差來到接近 1999 年以來新高，讓高殖利率的港元資產更具吸引力。閱讀全文...