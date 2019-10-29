台商回流聯貸市場受惠 一銀接連拿下榮成、春雨聯貸主辦行

美中貿易戰帶動台商回流，企業擴大投資讓銀行聯貸業務量增溫，第一銀行今 (29) 日分別與工紙大廠榮成、扣件線材大廠春雨簽署聯貸，籌措中長期營運與週轉資金。

榮成 (1909-TW) 是國內三大工業用紙廠之一，過去市場重心主要都在中國，近年逐漸將投資重心移回台灣，響應政府鼓勵台商回流，榮成 2013 年起先是斥資改建位在彰化二林的老舊紙機廠，去年 11 月起更陸續斥資在台擴廠。

榮成今天與一銀等 5 家金融機構簽署 29.26 億元聯貸合約，籌得資金用途將用在擴建彰化二林廠擴建新紙機暨製漿生產線，該條生產線具備節能和節水技術與各類智慧型自動檢知控制系統。

此外，榮成也將改造年產能達 20 萬噸的芯紙機，升級為生產抄造高強中低克重面紙，並將廠區水環保工程升級，預計 2020 年底前完成投資後將可優化產品組合。

根據榮成規劃，新擴充產能可與中國三個低碳造紙產能做連結，並進一步整合兩岸生產基地產能資源，創造最大效益。

扣件線材大廠春雨 (2012-TW) 則受惠於台商回流，帶動業績增溫，春雨本次委由一銀籌組 5 年期、17.9 億元聯貸，參貸行包括：台銀、土銀、合庫銀、彰銀、台企銀、永豐銀與安泰銀、上海商銀、農業金庫，超額認購達 103%。

春雨是國內第一家專業螺絲螺帽生產廠商，除自有品牌「LION 雄獅牌」行銷海內外市場，並為國際大廠之 OEM 加工廠，於海內外設有「岡山廠」、中國大陸「東莞廠」及印尼廠。