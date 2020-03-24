沛波去年EPS 2.89元創新高 今年展望樂觀

台鋼集團旗下鋼筋通路廠沛波 (6248-TW) 今 (24) 日公告去年財報，稅後純益 0.9 億元，年增 318 倍，每股純益 2.89 元，創歷史新高，展望今年，沛波看好，國內重大工程、台商回流將推升鋼筋加工需求持穩升溫，全年展望依舊樂觀。

沛波去年營收 30.12 億元，年增 23.8%、毛利率 6.5%，年增 3.5 個百分點、營益率 3.2%，年增 3 個百分點，稅後純益 0.9 億元，年增 318 倍，每股純益 2.89 元。

沛波近年轉型為專業鋼筋加工與配送服務商，加上導入自動化加工設備、提升管理效能等效益在去年顯現，營收獲利大幅改善。

展望今年，沛波看好，國內各項重大公共工程持續推進，加上台商回流，帶動一波波商辦與廠辦興建，推升鋼筋加工與配送需求。

此外，沛波在全台架構起自有的加工廠與通路，在北部及南部廠房陸續加入營運後，今年初位於彰濱工業區的新廠正式動土興建，預計第四季可完工投產，屆時年產能將倍增至 40 萬噸，可望成為推升業績新動能，公司對今年營運展望維持樂觀看法。

而日前沛波董事會亦決議通過每股將配發現金股利 2.2 元，再創股息配發新高紀錄，以今日收盤價 23.5 元計算，殖利率約 9.4%。