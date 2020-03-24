永豐銀超前部屬 導入虛擬桌面啟動第二階段戰疫

武漢肺炎疫情持續影響全球社經環境，永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行今 (24) 日宣布，該行啟動第二階段營運不中斷的防疫計畫，攜手台灣微軟導入 Windows Virtual Desktop (Windows 虛擬桌面) 服務，在兩周內完成遠端辦公架構，藉此確保金融服務不中斷，也是國內首家導入虛擬桌面的金融業者。

金融業作為國家經濟重要產業，除主管機關特別要求金融業進行營運不中斷提前部署，全台金融業戰疫行動更是優先各產業加速展開，永豐銀行繼在今年春節期間成立疫情指揮中心，並啟動第一階段防疫計畫後，今日宣布攜手台灣微軟導入 Windows Virtual Desktop (Windows 虛擬桌面) 服務，在兩周內完成遠端辦公架構。

永豐銀行表示，透過 Windows 虛擬桌面，可在不須額外購置硬體伺服器及設備下，讓上百位企業員工可以使用家中電腦透過雲端介面安全連結公司的電腦桌機，不僅可照常辦公、提供給客戶的服務不中斷，共助台灣金融產業安心營運不停歇。

Windows 虛擬桌面的導入計畫分兩階段逐步完成，第一階段先行在 IT 部門完成近百台的遠端辦公作業系統，第二階段進行大規模的壓力測試，第一階段在短短的 2 個星期就完成基礎架構與佈署，且效能超出預期，不僅不須額外花費龐大硬體設備費用，更節省硬體機器採購耗時流程。

永豐銀行資深副總經理蔡瑞庭表示，此次永豐銀行與台灣微軟共同攜手站在金融戰疫前線，透過 Windows Virtual Desktop 的部署，讓永豐銀行的員工可以透過遠端辦公，維持端末網路銀行系統和前線銀行人員，包括臨櫃、理專、網路 (如網銀)、客服、API 等各式介面運作正常，且可以安心的是客戶資料不會因為遠端辦公導致資料外洩風險。

台灣微軟專家技術部總經理胡德民表示，遠距工作不僅是一個趨勢，更是在此特殊時期協助金融產業落實企業營運不中斷的重要關鍵，微軟虛擬桌面解決金融業系統相容、佈置時間長、VPN 環境限制等多項運營痛點，可即時提供金融相關產業可適用的遠端工作解決方案。

永豐銀行在春節期間即成立疫情指揮中心，並啟動第一階段防疫計畫，自開工第一天即要求全體同仁戴口罩、測量體溫並備妥防疫物資，著手規劃並擬定各項備援措施，並實施異地辦公演練及測試。爾後，因應中央疫情指揮中心從二級提升為一級開設，永豐銀行更全面啟動第二階段「營運不中斷計畫」，透過分組辦公、異地備援、居家上班，三招攜手全體員工共同「抗疫」，在全民抵禦疫情的同時，也確保金融服務不中斷，讓客戶更安心。