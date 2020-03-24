矽晶圓遭錯殺 逢低可買？

全球疫情肆虐，使國際股市紛紛重挫下跌，美 FED 繼 3/3 宣布降息兩碼後，又在 3/16 宣布降息四碼，調降利率至 0～0.25％的水準，近乎零利率！並啟動規模達 7000 億美元的 QE 計畫，降息幅度遠超市場預期。而降息的結果也令市場擔心美國經濟將出現狀況，美股再度崩跌近三千點，影響台股 3/17 蝶近 300 點，指數已經來到 9300 點十年線的位置，十年線一直是台股重要支撐，算是長期多頭心理支撐線，這時候的選股方向，將轉往殖利率等防禦性題材為主，時序已進入三月中，接下來將進入股東會旺季，若公司殖利率有超過 10％，且未來具成長性，則可留意。

防疫概念股高檔補跌有危險

在族群方面，若從近期市場資金流向觀察，防疫概念股算是市場上少數受到法人資青睞的標的從口罩製造相關，到疫苗、額溫槍供應商等，近期均看見法人站在買方，不過要擔心漲幅過大近日有高檔補跌跡象，追高防疫概念題材股顯然不是好選擇。我認為現在要買的股票，本益比一定要低、獲利要成長是基本必備，像矽晶圓是一個我認為進可攻、退可守族群，矽晶圓產業去年因客戶庫存去化完成，今年需求開始升溫，產業落底回溫了。且加上部分矽晶圓長約去年底到期後，今年第一季矽晶圓價格趨於穩定，台灣及日本混和京元 ASP 較去年同期衰退 5～10％，價格已落底，第二季起單價 ASP 可望較去年同期成長，推升矽晶圓廠獲利表現。

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