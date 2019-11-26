〈2019生策年會〉新會長由翁啟惠出任 林百里、蔡長海、楊泮池任副會長

生策會今 (26) 日公布第六屆會長、副會長及監事會召集人當選名單，由前中研院院長翁啟惠出任新會長，楊泮池續擔任副會長，另外兩名副會長則為廣達 (2382-TW) 董事長林百里及順藥 (6535-TW) 暨中國附醫董事長蔡長海擔任。

生策會前 2 周選出新的理監事，理事名單概括電子業大老，包括廣達董事長林百里、和碩 (4938-TW) 董事長童子賢、可成 (2474-TW) 董事長洪水樹、緯創 (3231-TW) 董事長林憲銘、研華 (2395-TW) 董事長劉克振、瑞昱 (2379-TW) 榮譽董事長葉博任、力晶董事長黃崇仁、佳世達 (2352-TW) 董事長陳其宏等。

業界原預期，理監事選舉名單中，會由最高票的林百里擔任會長，不過最後是生技界最資深的翁啟惠獲多數理事青睞。

翁啟惠表示，此次出爐名單是資通訊產業與醫療產業結合，期待未來台灣生醫產業有新的動能與氣象，並找出更大的方向與特色，此外，憑藉台灣醫療在國際上排名第一，再透過資通訊產業地結合，更能掌握國際上的趨勢與脈絡。

展望後市，翁啟惠認為，台灣資通訊產業跟醫療照護體系結合發展，將啟發更強的研發能量，並在國際上研發出更具競爭力的產品。