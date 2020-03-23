【馮冠華專欄】港股黑色星期一的魔咒 恐怕又會延續

3 月 23 日推介 - 中手游（302）

推介原因及策略：估計公司股價會隨大市低開。公司早前已發盈喜，預告 2019 年盈利將按年增長 70%-85%，即盈利達人民幣 5.8 億至 6.3 億，代表 2019 年本益比為 10 倍以下。手遊業務在疫情肆虐下反而是少有的受惠板塊，最近股價隨大市回落甚有錯殺感。公司將於週四（3 月 26 日）公佈業績，投資者可在 $2.6 或以下進場，短綫目標為 10 天線的 $2.9，並以 52 週低位 $2.38 作停損位。

1）上週五港股市況總結：恆指週五大幅反彈。指數以 22147 點開出，上升 438 點；午後在道指期貨轉升及上證升幅擴大下，最終以全日高位的 22805 點收盤，上升 1096 點。成交金額按日下跌約 11% 至 1713 億。港股通南向維持淨流入，但金額大幅減少至港幣 53 億。滬深股通北向轉為淨流入，金額約人民幣 17 億。藍籌 43 升 7 跌。多個板塊造好，以中資電訊商、澳門博彩、石油化工、手機設備、中資保險及券商、內房及物管較為特出。

做空方面，比率再下降至 12.3%，為 1 月 20 日以來最低。牛熊證街貨最新比例為 19:81，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 8:92。重貨區方面，熊證下移至 22900-22949，牛證則在 21700-21749，但數量極少。恆指夜期報 22219 點，下跌 838 點，低水 586 點。港股 ADR 下跌 698 點，相當於恆指 22106 點。

簡評：美股週四急跌後回升，美元在週五亞洲盤時段有所回軟，道指期貨亦先跌後回升，加上上證終止了七連跌，做造了超賣的恆指在上週五報復式的千點反彈。指標上，大市成交金額在富時調整日不升反跌，做空比率急降，港股通南向淨流入也大減，注意到一些業績平平無奇的公司，又或是近日累跌甚多的，如長實集團（1113）、中移動（941）、安踏（2020）、美團點評（3690）、鐵塔（788）、銀河娛樂（27）等，漲幅均超逾一成，給筆者的感覺是借勢挾空，滄海桑田，難言確認轉勢。

美股週五的表現又重回地獄，跌市原因可在點 3 找到；簡單說，又是疫情惡化，與及在經濟層面的惡果浮現所至。美元雖有輕微回落，但仍處於高位，正如香港傳媒的比喻，美元和口罩是現今世界最缺乏的東西。

美債孳息的大跌，有何能是美聯儲上周五晚再出兩招救市，包括擴大買債範圍至短期市政債，以及早前泊在銀行的美元大舉進場買債所至。另外，俄羅斯總統普京據報認為沙地的原油計劃是敲詐，俄方將不會退縮，並認為他們在價格戰中可比沙地撐得更久。週未又看到消息指，美國能源部有官員推動川普政府與沙地建立石油聯盟，為沙地脫離油組鋪路及穩定油價。

在筆者的視野，油價問題不比疫情易於解決，且涉及多國經濟甚至政治利益，週末更看到標普在一個月內第二次下調油價預測（最新是預期紐約期油在 35 美元一桶），估計大幅波動日子仍會持續。

疫情在週末的情況，相比上週五也有惡化跡象；歐美疫情加劇，多國的輸入確診個案比例大升，封城令亦出現在多地，唯一有好轉的地方又是中國境內。好消息包括武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部下發通知，武漢市逐步恢復公共交通，省內人員可申請離開；另外，據官方數字顯示，在處理個案已下降至約五千宗。

但鑑於其他國家的疫情擴散，商業活動的影響也不斷放大，雖然川普上週科學家上身，吹噓兩款抗瘧疾藥物治療新型冠狀病毒肺炎的成效，但估計市場避險情緒仍是會有升無減。更恐怖的是，種族歧視的問題，特別是排華聲音日益嚴重，希望不要成為下一隻黑天鵝吧！

若然環球的不景氣持續，接下來金融市場的變化，可能是美元續強，資金不斷流入美國國債，企業爆煲危機上升，銀行體系面臨衝擊，或引致政府需要暴力入市，更有可能見到一些暴跌後被大股東賤價私有化的公司，昔日的藍籌股利豐（494）就是典型例子。簡單看，美元的走勢，可能已變成領先指標，不得不多加關注。

由於美股週五的下跌，港股 ADR 與恆指夜期也大幅回吐，在週末並無任何正面消息下，估計恆指今天又會大裂口低開。有危也有機，若集體下行，可能提供一些錯殺炒底的機會，例如業績不俗的招行（3968）及海螺（914），又或是一些內需公司，如九毛九（9922）、海底撈（6862）及物管股，又或是一些預期將會公布不俗業績的，如中手游（302）及萬州（288）。港股已連續兩個星期一遭遇重挫，黑色星期一的魔咒恐怕又會延續。

2）英國宣佈了一項史無前例的刺激計劃，包括政府歷史上首次承擔公民的部分工資。工作崗位受到病毒威脅的就業者將從政府那裡獲得至多 80% 的工資，所有雇主都有資格參加該工資計劃，英國政府可能為此至少花費 100 億英鎊。企業還將獲得總值 300 億英鎊的納稅減免，政府將增值稅繳付暫停一個季度。（新城知訊台）

3）美股上週五市況總結：紐約州宣佈防疫升級措施，限制所有商舖關門，職員留家工作，市場憂慮企業收入斷崖式下跌，加上 CNBC 引述消息稱芝商所 (CME) 直屬結算公司爆煲遭拍賣，油價又急瀉，美債孳息也急跌，三大指數先升後急跌，當中道指下跌 913 點或 4.55%，標普和納指則分別下跌 4.34% 及 3.79%。十年期債息急跌至 0.885%，美滙指數回落至 101.95，紐約期油 23.64 美元。

4）個股訊息（信報、經濟日報，交易所公告等）：利豐 （494）宣布， 擬以每股 1.25 元提私有化，較週五收市價 0.5 元，溢價 1.5 倍，預計私有化所需現金總額約 72.23 億元。若私有化成功，利豐將撤銷 28 年的上市地位。

招商銀行（03968）宣布，截至去年底止年度業績，股東應佔溢利 928.67 億元（人民幣，下同），按年增長 15.28%，每股盈利 3.62 元，派息 1.2 元，按年增 27.66%。

中國恒大（03333）宣布，根據管理層目前所得的資料，預期截至去年底止全年度錄得的核心業務淨利潤及淨利潤有所下降。其中核心淨利潤預期約 408 億元（人民幣，下同），較去年下降約 48%，淨利潤預期約 335 億元，按年下降約 50%。利潤下降主要是由於售價較低的清尾銷售樓宇在 2019 年交樓結轉，引至交樓單價下降所導致。

5）新股訊息（信報）：內地生物科技股諾誠健華（09969）今天掛牌，暗盤價收報 10.2 元，較招股價 8.95 元，升 13.97%。

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