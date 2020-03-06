雄獅2月營收創2年低點 衰退幅度史上最大

國內旅行社龍頭雄獅 (2731-TW) 今 (6) 日公布 2 月合併營收為 16.25 億元，月減 33.45%、年減 37.69%，創 2018 年 2 月以來單月新低，而月跌幅、年跌幅均創歷來最大；累計前 2 月合併營收 40.66 億元，年減 10.44%，顯示武漢肺炎疫情蔓延對營運造成嚴重衝擊，法人認為，3 月營收還會續探低。

在疫情蔓延衝擊下，雄獅指出，2 月底前影響的營收數約 2.6 億元，而 3-4 月合併營收影響數約 22 億元，合計衝擊營收約 24.6 億元。

雄獅已取消4月29日前出發的大陸團體(含港澳團體)旅遊行程，正積極協助每位參團旅客取消行程與轉至其他地區旅遊行程。

法人指出，雄獅 2 月底前影響的營收不到 3 億元，即已造成前 2 月營收年減超過 10%，預料 3 月衰退幅度還會更大，但不僅是雄獅，整體旅遊業第一季營運數字恐怕都會很難看，尤其目前多個歐洲旅遊大國以及美國疫情均持續蔓延，旅遊業受創壓力恐延續至第二季。

法人進一步表示，近期各大航空公司陸續停飛部分航線，即便仍維持營運中的航點也採取減班因應，尤其含金量高的兩岸航線、日本和韓國航線都首當其衝，短期對旅遊業難以轉為中性偏樂觀看待。