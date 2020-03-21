FED降息+QE、央行降息1碼、國安基金銀彈上膛 本周大事回顧

由於美國經濟遭受疫情衝擊，FED 周一 (16 日) 緊急宣布降息，將聯邦基金利率調降 4 碼至 0% 至 0.25%、近零利率，並啟動 7000 億美元的 QE(量化寬鬆) 計畫，台灣央行也跟進降息 1 碼，並下修國內今年 GDP 至 1.92%，同時啟動 2000 億元融資貸款，另外國安基金也決議，授權 5000 億元進場護盤，推升周五台股開高走高，重返十年線、9200 點大關，以下是本周大事回顧：

FED 降息至零利率 啟動 7000 億美元 QE 計畫

FED(美國聯準會) 周一 (16 日) 再度意外降息，將聯邦基金利率調降 4 碼至 0% 至 0.25%、近零利率，並正式啟動高達 7000 億美元的量化寬鬆 (QE) 計畫，以因應美國經濟受到武漢肺炎疫情的影響。

FED 聲明，武漢肺炎 (COVID-19) 疫情重創美國與許多國家的經濟活動，因此將利率降至接近 0 區間，並啟動高達 7000 億美元的大規模量化寬鬆 (QE) 計畫，以保護美國經濟免於新冠病毒的影響。

央行指國內 GDP 不「保 2」 宣布降息 1 碼 重貼現率創史上新低

台灣央行周四 (19 日) 召開首季理監事會議，會後宣布降息 1 碼，重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率分別降至 1.125%、1.5% 和 3.375%，終結利率「連 14 凍」，是 3 年半來首度調整利率，重貼現率更低於 2009 年 2 月金融海嘯期間的 1.25%，創史上新低紀錄；同時，央行將國內今年經濟成長率 (GDP) 下修至 1.92%，開無法「保 2」第一槍；另外也推 2000 億元融資貸款。

央行表示，武漢肺炎疫情蔓延導致全球經濟前景急遽惡化，國際金融市場劇烈波動，國內受疫情衝擊，製造業恐面臨生產供應斷鏈，同時，部分服務業因消費萎縮經營困難，尤其中小企業面臨經營困境，將衝擊就業市場，因此推出中小企業融通機制，協助中小企業度過難關。

政府救台股 國安基金備妥 5000 億元銀彈進場護盤

政府為拯救台股岌岌可危的投資信心，國安基金委員會周四 (19 日) 決議，授權 5000 億元隨時護盤，穩定市場投資信心。

國安基金 2000 年成立以來，曾 6 次進場護盤，最近一次則是 2015 年 8 月 25 日因應全球股災進場，直到翌年 9 月 21 日才出清股票，創下史上最長護盤紀錄。

台灣本周暴增 85 例 新增 1 起死亡個案

疫情指揮中心指揮官陳時中周五 (20 日) 宣布，第二波疫情正從全球各地移進台灣，病案數不斷攀升，近一周甚至新增高達 85 例，並有 1 起死亡個案，截至 20 日，我國累計達 135 人確診，陳時中強調，目前世界疫情大流行，台灣仍為零星社區感染，將持續加強落實境外移入防疫工作，鞏固好社區傳播的防線。

華航 5 年來首見虧損 不配股息 將發百億元內額度公司債償還債務

華航周三 (18 日) 公布去年財報，全年虧損 12 億元，是 5 年來首見虧損，每股淨損 0.22 元，創 6 年來低點，第四季單季每股虧損 0.16 元，則是 11 季來新低，董事會決議不發放股息，同時將發行國內無擔保普通公司債，用逾償還債務，預計發行總額不超過 100 億元。

據華航公布的最新資產負債表估算，負債比近 80%，在目前因武漢肺炎疫情衝擊下，航空業經營環境嚴峻，決議再發行國內無擔保普通公司債，且金額較以往多。

友達訂單生產正常 教育、醫療面板追單力道強勁

面板大廠友達周二 (17 日) 舉辦年度記者會，董事長暨執行長彭双浪喊話，儘管面臨疫情影響，但友達在生產接單一切正常，首季展望不變，其中教育、醫療市場用面板訂單大幅增加，客戶追單力道急。

彭双浪表示，友達農曆新年前就啟動防疫措施，過年期間也透過電話會議決策防疫措施、生產線並未停工，因此沒有復工問題，也加強跟供應鏈合作、提高庫存備料，協助小型供應鏈復工。

國泰金加碼台股 預估今年經濟看五大黑天鵝臉色

近期台股重挫，周四更一度跌破十年線，金管會主委顧立雄喊話鼓勵金融業能進場低接，對此，國泰金總經理李長庚在法說會上表示，國泰這波加碼不少，台灣在防疫上表現很優秀，對台股有信心。

國泰金與台大產學合作團隊也表示，影響 2020 年經濟成長與金融情勢主要要看五大指標，分別為：(1) 武漢肺炎疫情擴散程度與時間，增添全球景氣不確定性；(2)「OPEC+」凍產協議破裂打擊油價，衝擊全球經濟成長；(3) 應對全球景氣衰退擔憂，主要國家財政與貨幣政策措施；(4) 英國順利脫歐後，未來英歐新關係談判動向；(5) 中國加大刺激的財政政策與偏寬鬆貨幣政策的穩定效果。

環球晶客戶憂斷鏈提前拉貨 Q2 需求仍健康 明年可能供給吃緊

矽晶圓大廠環球晶周二 (17 日) 召開法說，董事長徐秀蘭表示，目前未有客戶取消或遞延訂單拉貨，部分客戶甚至為求庫存穩定，增加訂單、要求提前出貨，第 2 季需求仍健康，預期明年市場將再度面臨供給吃緊：韓國新廠目前處於裝機階段，預計第 2 季末開始送樣，年底前可望全產能生產。

此外，馬來西亞廠也已獲馬國政府核准，正式恢復營運生產；由於近來受肺炎疫情影響，6 吋以下矽晶圓市場供應吃緊，馬來西亞廠產能滿載，在生產營運恢復正常後，將可如期供貨客戶，滿足強勁的訂單需求。