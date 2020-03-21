疫苗破土了? 世衛：目前至少研發出20種疫苗

武漢肺炎疫情肆虐全球，各國科學機構紛紛加緊腳步研發疫苗，世界衛生組織 (WHO) 週五 (20 日) 表示，他們正密切與全球科學家合作，並開發出至少 20 種不同的武漢肺炎疫苗，且其中部分疫苗在完成病毒基因排序後僅僅 60 天內，就已進入臨床試驗。

WHO 緊急部門技術負責人 Maria Van Kerkhove 博士週五 (20 日) 在日內瓦總部的新聞發布會上表示，他們從過去的 SARS 和 MERS 的疫苗著手開發，因此加速了武漢肺炎 (COVID-19) 疫苗的研發過程。

不過世衛高層官員警告，疫苗還無法正式提供給民眾使用，專家預估所需的臨床實驗和安全核准程序需要長達 18 個月的時間。

WHO 緊急部門主任 Mike Ryan 博士強調，這些實驗是必要的，比超級病毒還要危險的就是臨床檢測失敗的疫苗。

他補充說道，全球首次武漢肺炎疫苗的人體測試已於本週開跑，美國西雅圖有四名自願者接受疫苗注射。

美國國立衛生研究院 (National Institutes of Health) 週一 (16 日) 與生物技術公司 Moderna Therapeutics 合作，進行全球首場疫苗人體試驗。

根據約翰 · 霍普金斯大學數據，週五 (20 日) 全球武漢肺炎確診人數已超過 25.9 萬人，並造成至少 1.1 萬人死亡，而美國境內武漢肺炎確診人數也超過 1.7 萬人，死亡病例攀升至 210 例。其中紐約州確診人數佔了美國總確診人數 40%。