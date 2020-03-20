聯華旗下麵粉食品事業擴大與僑泰興策略結盟

聯華 (1229-TW) 今 (20) 日由總經理林信宏宣布，旗下的聯華製粉食品公司與僑泰興企業簽訂合作意向書，兩家公司將進行策略合作可行性討論，僑泰興企業也規劃投資聯華製粉食品公司股權，強化雙方合作關係。

林信宏指出，雙方股權投資細節接下來才要談，在整體策略合作進行下，除上游原物料合作取得外，聯華製粉食品公司可借重僑泰興行銷能力和研發人才，持續擴大麵粉市場。

聯華實業 2019 年 9 月 1 日轉型為產業投資控股公司，並將麵食事業透過分割成立聯華製粉食品公司，為全台規模最大、產量最高的麵粉製造商，除擁有各項食品生產安全認證外，近兩年先後取得 ISO 17025 實驗室認證及 SQF(Safe Quality Food) 最高等級驗證，成為全台唯一取得國際雙認證之麵粉製造商，主要麵粉產品有「水手牌」、「駱駝牌」、「蘿蔔牌」等品牌。

僑泰興成立於 1953 年，是多家知名老店指定使用的麵粉品牌，主要麵粉產品有「藍菊花牌」、「劍蘭牌」和「黃僑牌」等品牌。

事實上，全台麵粉使用品項日益精細，餐飲多元化產生產烘焙需求也與日俱增，大成 (1210-TW)、統一 (1216-TW) 都看好台灣食品業，除投資 24 億元在嘉義馬稠後產業園區，興建全新食品工廠，未來主要產品將以雞、豬加工品類為主，並加碼轉投資國成麵粉，取得現有生產使用的土地廠房及設備，總計新增投資 15.71 億元。

國成麵粉為大成高雄楠梓廠遭徵收後，北上與國豐實業合資的麵粉廠，由大成持股 55%，國豐持股 45%，成立已 10 年，目前日產麵粉 390 公噸，仍有後續發展計畫將陸續執行。