大成攜手日本昭和產業擴大投資 擬再投資20億元

大成 (1210-TW) 今 (8) 日經董事會通過，將攜手即有合作夥伴日本昭和產業株式會社，擴大在台投資，產品項目包括麵粉及蛋品事業，大成預計將投資 20 億元，為台灣食品、農產加工業再引進日本的投資的資金。

大成與昭和在 2003 年就有合作事業，於中國天津生產裹粉，2014 年雙方在上海也合作生產麵粉，此次擴大合作計畫選擇在台灣進行蛋品以及麵粉產業合作。

大成此在台投資計畫，預計 12 月 17 日正式簽約。

蛋品事業上，目前大成旗下中一食品股本 1.6 億元，未來將進行現金增資，將以每股 10 元發行新股 1.04 億股，完成增資後，昭和產業持股 35%，大成持股 65%，未來大成將把蛋品事業部分資產轉售中一，土地價值約 1.03 億元，建物以及附屬設備約 4.03 億元，營業設備 2.01 億元，合計為 7.07 億元。

麵粉事業上，大成旗下國成麵粉目前股本約 1.987 億元，未來將以溢價每股 13 元發行新股約 4113 萬股，將國麵粉成資本額提高到 6.1 億元，未來大成持股約 55%，日本昭和產業持股約 40%。

大成董事長韓家宇先前即指出，將持續在台灣、中國與東南亞市場深耕布局。

大成看好台灣食品業發展，今年第 1 季投資 24 億元在嘉義馬稠後產業園區興建全新食品工廠，未來以雞、豬加工品類為主，投產後每月產能將達 2500 噸，將是台南食品加工舊廠的 2.5 倍。

大成嘉義馬稠後食品廠預計將在 2020 年第 1 季完工投產，生產項目以雞、豬加工品類為主，包括零食小點類、運動蛋白補給品類、運動營養液、膠原蛋白液、養生食補系列、台灣特色伴手禮、鍋物料類、拌麵醬料包，投產後預計產能為每月 2500 噸，年營收達 40 億元。