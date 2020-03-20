〈東元法說〉去年純益年增2.29% 每股賺1.65元 近3年新高

東元 (1504-TW) 今 (20) 日舉辦線上法說並公布去年財報，受惠馬達事業營運成長，去年稅後純益 32.22 億元，年增 2.29%，每股純益 1.65 元，寫 3 年高點；去年第 4 季純益 6.35 億元，季減 19.15%、年減 7.9%，每股純益 0.33 元。

東元去年第 4 季營收 120.6 億元，季增 3.95%、年增 7.2%；毛利率 20.61%，季減 5.16 個百分點、季減 3.29 個百分點；營利率 5.48%，季減 2.6 個百分點、年減 1.07 個百分點；稅後純益 6.35 億元，季減 19.15%、年減 7.9%，每股純益 0.33 元。

東元去年營收 479.09 億元，年減 4.38%；毛利率 23.96%，年減 0.09 個百分點；營利率 7.38%，年增 0.35 個百分點；稅後純益 32.22 億元，年增 2.29%，每股純益 1.65 元。

肺炎疫情衝擊金融市場，不少上市櫃公司實施庫藏股保衛股價，對此，董事長邱純枝表示，近期股市不穩，但從公司角度來看，頃向保留現金部位，暫時不考慮實施庫藏股。

東元董事會擬配發現金股利 0.99 元，配發率 60%，若以今日收盤價 25.6 元計算，殖利率約 3.9%。