何家全數退出永豐金董事會 陳思寬任首位女性民營金控董座呼聲高

永豐金 (2890-TW) 今 (2020) 年將進行董事改選，今 (20) 日晚間公告第七屆董事候選人提名名單，共提名 4 名董事、3 名獨董，根據提名名單可發現，大股東何家相關董事包括何奕達 (何壽川之子)、前財政部長邱正雄等全數退出董事會，出現中華經濟研究院院長陳思寬，一旦永豐金經營權未生變，陳思寬可望出線成為國內首位女性民營金控董事長。

永豐金今年董事改選，迎上虎視眈眈的寶佳集團，永豐金透過股東會日期提前至 5 月 13 日召開 (等於停止過戶日提前)、從去年就一路加碼持股，再加上大減董事席次，從 9 席降為 7 席，改為董事 4 席、獨立董事 3 席，希望防堵寶佳插旗，公司派鞏固經營權展現決心。

永豐金今天公布第七屆董事候選人提名名單，一般董事提名陳思寬 (中華經濟研究院院長)、朱士廷、曹為實、葉奇鑫；而獨董部分，提名潘維大 (東吳大學校長)、薛琦、許建基。

從此提名人選可發現，永豐金從原本大股東何壽川人馬，明顯轉向專業經理人制，何家色彩相關董事全數退出董事會，且現任金控董事長翁文祺、銀行董事長陳嘉賢也都不在列，而陳思寬精總體經濟、貨幣政策，出線成為國內首位女性民營金控董事長呼聲高。

永豐金現任董事長翁文祺當初臨危受命接掌董座，在其任內，永豐金控大舉強化公司治理，獲多家信評機構調升信用評等，並獲選台灣永續指數成分股、證券交易所公司治理 100 指數成分股，獲得金融圈高度評價；外界多認為，翁文祺已經完成階段性任務。

對於外傳陳思寬可望接任董事長，永豐金強調，結果還需要過兩關，也就是股東會選舉及董事會才能最後決定。