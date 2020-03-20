雄獅董事不領去年酬勞 3月起副總級以上減半薪

觀光業受肺炎強烈衝擊，國內最大旅行社雄獅 (2731-TW) 今 (20) 日董事會決議，董事長與全體董事將不領取 2019 年酬勞，董事長王文傑也指出，為盡可能降低員工與股東的權益被犧牲或影響，全體董事和高階主管們全力支持 3 月起正式啟動「高階主管自主自救計畫」，副總級以上減半薪、協理級減薪 30%，並強調，雄獅短中期現金流無虞。

王文傑指出，天助自助，觀光產業除了需要政府的協助，企業也應自救，董事們以實際行動力挺，內部高階主管也主動提出減薪，以維護多數員工權益為首要任務，期能給予多數員工穩定的力量，大家齊心面對這場旅遊史上最艱鉅的戰役。

即便面對艱困的環境，王文傑也強調，為維護股東長期投資權益， 2019 年盈餘仍將發放給股東每股現金股利 2 元。

王文傑認為，疫情結束後，觀光市場仍需經歷恢復期階段，儘管雄獅短中期現金流無虞，但此次內部高階主管自主推動減薪計畫，希望率先向社會大眾、投資人宣示雄獅的決心，並維持企業永續經營。

據雄獅統計，在疫情的衝擊下，今年前 4 月合併營收受影響數約 53 億元，若以去年前 4 月合併營收 97.26 億元來估算，前 4 月將少掉約 55% 營收，等於比腰斬還慘。