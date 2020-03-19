〈貴金屬盤後〉市場恐慌拋售去槓桿 黃金摔近4個月低點

週三 (18 日) 交易，黃金期貨價格重挫至去年 12 月以來最低收盤價，顯示武漢肺炎疫情重創股市時期，投資者拋售黃金變現的恐慌心態持續壓過黃金傳統避險吸引力。

GoldMining 執行副總裁 Jeff Wright 表示，市場流動性資產的恐慌性拋售越來越多。美財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 警告，如果不採取刺激措施，失業率可能達 20%，「這恐怕是我能看到的所有產業轉向下坡的轉捩點。」

「黃金可能會反彈上升到 1550 美元，但我仍認為近期內黃金處於 1500 至 1600 美元，長期來說，一旦恐慌情緒平息且轉向新常態後，黃金就會走高。」

4 月交割的黃金期貨價格下跌 47.90 美元或 3.1%，收每盎司 1477.90 美元。

週一黃金甫在連續 6 個交易日來首日收高，今日即觸及最前月契約自去年 12 月以來最低收盤價。

5 月交割的白銀期貨價格下跌 72.3 美分或近 5.8%，收每盎司 11.772 美元，再新創 2009 年 1 月最低收盤價。

美股經週二反彈後，週三又大幅下跌，儘管貴金屬具有避險地位，但最近幾週股市和其他風險資產劇烈的拋售也拖累黃金下挫，因為基金和其他投資者為了去槓桿化，被迫拋售黃金和其他資產。

德國商銀分析師 Daniel Briesemann 報告提到，美元強勁上漲可能也是金價下行的一個因素。

美元週二貿易加權基礎上登 3 週高點，且因全球爭搶美元而承受上行壓力。因商品以美元計價，美元走強不利商品價格。ICE 美元指數週三上升 1.9%。

Briesemann 指出，公債利率上升也同樣是金價阻力。10 年期公債殖利率上升 15.4 個基點達 1.12%。

週三數據顯示，2 月新屋開工較前月下降 1.5% 至 160 萬個單位。然而，Wright 認為，「雖然這數據一般是利多，但這房市數據和接下來數週大多數經濟數據一樣都無關緊要。」

由於武漢肺炎疫情嚴重，禁止召開大型會議，因此原定於週三召開的 FOMC 會議已被取消，但 Fed 本週已將政策利率調降至貼近 0 的水準並重啟購債計劃，且增加額外的回購拍賣以挹注流動資金至短期貨幣市場。

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