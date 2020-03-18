台美防疫夥伴聯合聲明：六大合作措施 首波交換防護衣原料、口罩

美國武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續升溫，外交部長吳釗燮今 (18) 日宣布，台美發布防疫夥伴聯合聲明，將進一步展開六大合作抗疫措施，除了分享疫苗、快篩的研發技術，美方也為我國保留 30 萬件防護衣的原料，而我方在口罩產能逐漸穩定成長後，將提供 10 萬片予美方。

目前全美 50 州皆已失守，病例數快速攀升，疫情相當嚴峻，吳釗燮指出，為了共同對抗源自中國武漢的新型冠狀肺炎，台美發出防疫夥伴關係聯合聲明，將進一步強化諮商與合作機制，在此夥伴關係之下，將分享最佳做法。

台美六大合作抗疫措施包括快篩檢驗試劑的研發、疫苗的研究與生產、藥品的研究與生產、追蹤接觸者相關技術機制與科技、舉行科學家與專家的聯合會議、防疫醫療用品及設備的合作與交流。

吳釗燮說明，台美目前已陸續展開合作，包括疫苗、快篩或藥品方面，其他方面將持續溝通進行，以確保台灣與國際主要國家進一步的合作。

至於防疫用品或設備方面，吳釗燮表示，有鑑於防疫是長期作戰，台美雙方為了防疫需要，確保防疫物資不至匱乏，進行首波合作，美方在世界缺料、搶料的情況下，仍為台灣保留 30 萬件防護衣的原料，以充實台灣防疫物資，讓第一線防疫人員安心，而台灣也在口罩產能逐漸穩定成長後，提供美方 10 萬片口罩，雙方也將繼續在防疫物資上分享最佳的做法。

陳時中強調，在全球疫情大流行的情況下，未來防疫物資、疫苗、藥物上，需要更多的國際合作，而台灣在防疫科技的發展，包括國衛院、中研院及產業界等皆展現實力，而美國也是相當好的合作夥伴，雖然目前台灣的口罩產能仍顯不足，但在酒精、個人防護用品等物資可望互通有無，透過台美合作，可望充實各項防疫物資。