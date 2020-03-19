台中11期重劃區商圈外溢效益明顯  房價坐4望5

台中昌平、崇德商圈目前已成北台中生活消費核心，由於緊鄰 14 期、11 期重劃區，吸引國建（2501-TW）、龍寶、陸府等建設公司推案，近 5 年房價從每坪 30 幾萬、一路邁向 40-50 萬，商圈外溢效益明顯。

呈現南北分佈的 11 期重劃區，以崇德、山西路周邊地段最精華；鄰近馬禮遜美國學校、普林斯頓雙語小學、衛道中學等知名私校林立，向來台中「小天母」之稱。加上八二三公園、仁和公園等大型綠地，以及旗艦型路面店如春水堂、星巴克、優衣庫、GU、屋馬燒肉等進駐，悠閒生活氛圍，讓換屋型自住客趨之若鶩，高檔別墅與豪宅大樓最集中。

大型商場 - 漢神百貨的進駐再為 11 期商圈錦上添花，結合洲際棒球場、運動休閒園區、巨蛋整體開發案、以及崇德路沿線商業機能，極具潛力發展成為北屯、潭子、大雅、豐原的「新都心」。

中信房屋北屯松竹加盟店經理柯美涵分析，11 期崇德生活圈近 10 年，幾乎每 3 年出現一次房價大躍進；10 年前「日出登陽」單坪房價已站上每坪 2 字頭，6 年前推出的「惠宇山曦」正式將 11 期房價帶入 3 字頭；而 3 年前預售的龍寶「仁美臻邸」、國泰「PLUS+」 即以逼近 40 萬元的單價推出市場，創下短時間完銷紀錄。

龍寶「仁美臻邸」規劃 42~71 坪產品，單價約落在 38~42 萬之間，坪數較小、價格平實，一推出極受市場歡迎。國泰「PLUS+」基地位在崇德八路與昌平路二段口，正對極限運動場，規劃單純 40、50 坪產品，開價 36 萬~ 45 萬元間。柯美涵分析，隨著 11 期可開發素地一地難求，日後新案推出，價格應再有一番推升。

目前區內預售案大多位在 11 期外圍，如棒球場周邊、四張犁一帶，產品以小坪數首購型較多，換屋型產品在龍寶、國泰之後出現市場中空斷層；崇德路與山西中街口的「陸府森山」，是近 3 年來少見的 11 期核心精華新案，預計規劃為 56~95 坪產品，可望在 2020 年第 2 季後推出。