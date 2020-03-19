撼訊今年前2月每股虧 0.46元

顯卡廠撼訊 (6150-TW) 去年受挖礦庫存消化影響，營運由盈轉虧，今 (19) 日應主管機關要求，公布 2 月自結，累計前 2 月合併營收達 3.76 億元、年增 26.82%，稅後虧損 1522 萬元，每股虧 0.46 元。

撼訊 2 月營收 1.17 億元，月減 54.85%、年減 13.57%，稅後虧損 1894 萬元，每股虧 0.57 元，受肺炎疫情 (COVID-19) 影響，單月再度由盈轉虧，虧損幅度較去年同期擴大。

撼訊前年下半年受比特幣價格回落、挖礦熱潮消退等因素影響，營運盈轉虧，直到去年上半年仍在去化庫存，下半年才在超微 7 奈米顯卡推出後，營運緩步回升。

展望今年，撼訊積極多角化經營，降低挖礦營收比重包含，推出遊戲顯卡、工業電腦顯卡等，但肺炎疫情恐衝擊整體電子相關零組件出貨，影響程度仍待觀察。

撼訊今也公告去年第 4 季財報，合併營收 8.02 億元，季減 4.23%、年增 116.84%，毛利率 -2.07%，較前一季由正轉負，營益率 -4.31%，稅後虧損 2189.8 萬，皆較上季虧損擴大，每股虧損 0.66 元。

累計撼訊去年營收 29.82 億元，年減 41.6%，毛利率 2.89%，年減 5.12 個百分點，營益率 -3.16%，稅後虧損 8106.1 萬元，皆由前年盈轉虧，每股虧損 2.43 元。