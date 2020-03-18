蔡明彰分析師觀點：直升機灑錢擋得住恐慌賣壓嗎？

今天報告的主題是「直升機灑錢擋得住恐慌賣壓嗎？」。

態度決定了高度，川普總統對抗新冠病毒，態度由輕忽到嚴肅，1 月 31 日川普總統第一次評論新冠肺炎對美國的影響，認為這只是一個小問題，態度相當草率，當時道瓊指數是 29,000 點，形成了頭部，並且開始大跌，警告了川普總統，到了最新 3 月 17 日，川普總統終於承認美國經濟會出現衰退，並且會持續到 7、8 月，道瓊指數跌破了 20,000 點，進入了真正的探底階段。

現在道瓊指數大約是在 21,000 點，從過去美國的熊市，從最高點到熊市的底部，平均下跌幅度 35％，假如以道瓊指數最高點 29,568 點來計算的話，這一次至少要跌到 19,000 點，下檔是不是還有 2,000 點。

萬寶投顧蔡明彰分析師強調，格局決定了結局。原本川普總統減稅方案是薪資稅，這是由僱主跟員工一起提撥的，稅率是 6％。但是，這次的疫情非常特別，因為必須要居家隔離，所以很多沒有工作，或者在居家隔離，工作受到影響，像是放無薪假的，沒有按照薪資稅的減稅而受到了照顧，顯然川普總統之前的格局太小了。

不過，現在也有改變了，格局變大，最新的說法是要提出 1 兆美元的刺激方案，其中 5,000 億美元直接發放現金。另外，聯準會會啟動商業票據融資機制，因為居家隔離還有限制群眾的活動，會使得很多企業沒有收入。但是要應付員工的薪資還有原本貸款的債務，所以必須要聯準會幫助，聯準會將會從市場購入企業所發行的商業短期票券給予融資。

川普經濟學過去這三年，「去政府管制、降稅、低利率」是三大主軸，因為川普總統是一個實業企業家，所以他考慮的都是企業經營的角度，但是從民眾的角度來看，消費需求這次都不見了，光靠降息、印鈔行不通。

對美國的民眾來講，「運輸交通、娛樂、餐飲住宿」這三大部分是美國個人消費的三大支柱，而美國的經濟型態是靠消費驅動經濟的，要對症下藥才能遏止現在恐慌的心理。

上策就是假如製藥公司可以研發疫苗或特效藥，這時候恐慌心理、要狂賣股票應該就會停止了，但截至目前，並沒有上策。中策就是直升機撒錢，發放每個美國民眾 1,000 美元，這個會使得居家隔離會更樂於配合政府的政策。下策就是只有降息。

目前美國政府只能提出中策跟下策的應對方式，所以為什麼在禮拜三包括台股在內的亞洲股市又是開高走低的大跌，因為美國新冠肺炎單日新增的確診人數急速增加，單日超過 1,600 例，現在累計已經達到 6,000 例，看來很快的時間，美國將會突破一萬例，所以在這種恐慌的心理還沒有有效遏止之前，成也外資、敗也外資。

萬寶投顧蔡明彰分析師強調，台股在禮拜三持續跌破了 2019 年全年最低點的 9,319 點，馬上面對的是 9,100 點的十年線。在過去十年當中，有幾次包括 2011 年、2012 年、2015 年都曾經回測十年線的支撐，當時跌破就反彈，但這一次有可能會像 2008 年的金融海嘯，跌破十年線之後，還要往下尋求一段的支撐，必須提高警覺。

外資截至禮拜三，今年賣超台股 4,600 億元，這個道理就是解鈴人需要繫鈴人，美國股市假如不穩住，美系的外資就會來台股來提款，今年已經賣超了台積電 (2330-TW) 將近 70 萬張，提款了 2,000 億元。台積電在 3 月 19 日要除息 2.5 元，但是 3 月以來除息之前已經下跌 18％，顯得棄息賣壓沈重。

但是在上一季的 2019 年 12 月 19 日，台積電除息 2.5 元，當時是多頭，所以 12 月除息之前，台積電就大漲了 13％，除息後的一個月又填息，創下了 346 元的天價。所以時空環境改變，現在空頭的市場，台積電就承受了外資龐大的棄息壓力。

萬寶投顧蔡明彰分析師強調，但是也不要過度悲觀，台股大盤的技術面嚴重超賣，加權指數日線的 K 值降到了 7％，創下了 2008 年 11 月底部 3,955 點以來的最低。3,955 點的時候，日線的 K 值在 10％以下，不僅如此，週線、月線的 K 值也都在嚴重超賣的 10％以下，後來正是底部。

所以，研判短期之內台股即將反彈，但是中線的底部還沒有到，仍然要做好資金的控管，假如投資人有充足的現金可以往下分批承接，以高殖利率的個股為優先，並且在 3 月底各家上市櫃公司公布去年的年報，EPS 優於預期且研判今年至少會維持相同的獲利水準，這樣的股票可注意。最後，大陸現在加緊企業的復工，所以企業追趕前期落後生產的進度，這些公司在大陸股市反彈的幅度會超過預期，相關的台灣供應鏈也一定會受惠。

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