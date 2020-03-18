經濟部電價審議會決議 4月電價連4凍漲

經濟部今 (18) 日召開今年度第 1 次電價費率審議委員會，經濟部政務次長曾文生表示，會中依據電價計算公式及調整機制，並參酌近期國際原油價格波動大、產油國減產協議破局等不確定因素影響，為避免造成物價波動，影響民生經濟，決議本次電價不調整，維持平均電價每度 2.6253 元。

曾文生表示，近期國際油價受疫情影響，原油價格從每桶 60 美元一度跌破 30 美元大關，價格變動劇烈，強調未來油價若持續下跌，台電盈餘超出合理利潤時，超出部位將納入電價穩定準備，將優先納入下次 (9 月) 審議會考量。

依公用售電業電價費率計算公式，電價調整頻率為 1 年檢討 2 次，原則為 4 月及 10 月進行，且明定電價調幅最高 3% 之限制。

經濟部指出，燃料成本是主要影響電價因素，雖然近期國際原油價格劇烈波動，但煤價並未受到影響，目前僅天然氣影響台電燃料成本，約占總成本的 1/3，但天然氣價格為混合長約價格及現貨價格，因此不會完全反映現貨市場價格。

另外，審議會優先考量電價穩定準備餘額水準對物價穩定重要性，在電價公式規定合理利潤報酬率區間，核定電價穩定準備撥補台電去年盈餘未達合理利潤數 327 億元，撥補後電價穩定準備餘額為 108 億元。