七家中小企業擴大投資38億元 投資台灣三大方案累計突破9000億元

經濟部投資台灣事務所今 (13) 日再通過 7 家中小企業擴大投資超過 38 億元，包括永溢環保、震勵機械、福隆鋁業、隴鈦銅器、勝新機械、利電電機及格斯科技，累計投資台灣 3 大方案突破 9000 億元大關，共計 395 家企業投資約 9030 億元，創造 74997 個本國就業機會。

經濟部表示，格斯科技是高鎳與富鋰錳三元體系鋰離子電池正極材料、電池芯及電池模組研發製造團隊，今年將跨入快充、快放 LTO 軟包電池芯與模組設計及製造，預計未來三年內在桃園中壢工業區投入 25 億元建置新廠導入自動化生產設備，並招募近 200 位人才，投入下世代固態電池研發。

永溢環保是廢塑膠容器再生處理廠商，為優化 PET 塑膠瓶片純度，提高再利用產品品質，將斥資 5 億元在彰化芳苑鄉擴廠，擴大清洗產線及加工抽粒產線智慧化設備，而隴鈦銅器生產智慧五金產品，因應全球布局及長期發展需求，擬投入近 3 億元，在既有彰化全興工業區增設產線，引入智動化製程技術，提升產業競爭力。

另一方面，福隆鋁業、利電電機也預計分別投資 2 億元，增建自動化廠房、導入智能管理系統，提升產品性能及品質穩定度，而機械設備廠勝新機械、震勵機械也預計在台中、台南增設智慧化廠房，累計至今，中小企業加速投資行動方案共通過 169 家中小企業投資約 784 億元，帶來 7312 個本國就業機會。