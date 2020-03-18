〈貴金屬盤後〉Fed灑錢救急 黃金6日來首次收高

週二 (17 日) 交易，黃金期貨價格 6 個交易日來首次收高，與此同時，Fed 宣布建立一項貸款機制以協助美國企業支應 / 展延短期債務，因為美國企業是此回武漢病毒大流行期間凍結的市場關鍵領域。

因為武漢肺炎疫情導致交易和旅行中斷，部分企業受創嚴重，Fed 週二建立了商業票據融資機制以提高流動性，提供短期融資給現金困窘的企業。Fed 聲明指出，「正在採取行動提供信貸，可支撐整個經濟體內的家庭、企業和就業。」

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 表示，Fed 最新舉措和「錢就要從天而降的前景」合併起來提振了黃金。

Moya 認為，美國看到了川普政府的絕望，而這可能足以暫時消弭市場恐慌情緒。「貼近 0 的利率、大規模刺激措施，以及直接付款和減稅措施等財政應對措施，這些可望持續推高金價。」

外媒報導，美政府正支援一項高達 8500 億美元的財政刺激計劃，其中涉及削減薪酬稅和對航空公司的援助。

在此背景下，黃金價格上漲，但白銀在 Fed 宣布消息後首先上漲，但隨後再次下跌收低，創下 2009 年 4 月下旬以來最低收盤價。

4 月交割的黃金期貨價格上漲 39.30 美元或 2.6%，收每盎司 1525.80 美元。

5 月交割的白銀期貨價格下跌 32.1 美分或近 2.5%，收每盎司 12.495 美元。

BDSwiss 投資研究負責人 Marshall Gittler 表示，現在金銀比已經到了 5000 年來最高水準。(根據歷史經驗，在金銀比處於高位時，接下來黃金上漲的可能性大；低位時金價下跌的可能性大。)

Moya 表示，「近期投資人爭相求現而拋售黃金，這是因融資市場中斷令其更加擔憂流動性，儘管 Fed 的最新舉動，但這一切還未走遠。」他曾預期，隨著全球貨幣和財政刺激措施迅速擴大，黃金會恢復避險地位。

Fed 週日意外降息並採取其他支撐經濟的緊急措施，但此舉卻未能遏制股市虧損，交易員仍為爭奪現金而拋售黃金，週一美股道指崩跌 3000 點，且 S&P 50 再次 0 熔斷，但週二美股又走高。

GoldSeek.com 總裁兼執行長 Peter Spina 表示，「如果普遍股市在接下來幾天出現大幅反彈，黃金可能首先會滯後反應，因為投資者追逐股市，接著情況才會好轉，所以黃金會維持在 1500 美元的水準。」

「但我強烈相信，現在股市有很好的機會可大幅度反彈，非常大的反彈，這可能會讓黃金失色一些，但可以肯定的是，黃金具有所有基本面利多因素，未來幾個月會進一步上漲。」

其他金屬商品交易