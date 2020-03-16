〈武漢肺炎疫情〉防境外感染失控 一銀員工出國假單今起改由總行核准

武漢肺炎兩天內暴增 14 名境外感染確診病例，其中一名任職於外資金融圈的員工因出國旅遊染疫，引發金融圈人人自危，為強化防疫公股銀行除了道德勸說，要求員工別出國外，一銀今 (16) 日更頒布新規定，員工出國假單需交由總行核准，由總行直接控管。

武漢肺炎昨 (15) 日新增 6 名確診病例，其中任職於外資金融業的案 54，自 2 月 28 日起接連前往泰國、日本北海道疫區旅遊而染疫，據悉，該病例所接觸的三名室友與其友人皆從事金融業，引發金融圈熱議。

為避免疫情快速擴散消耗我醫療量能，中央流行疫情指揮中心再三呼籲民眾非必要別出國，金融業開始盤點員工出勤休假狀況，對於有意出國的員工予以道德勸說「勸退」，杜絕境外感染風險燒到自家銀行。

第一銀行副總經理蔡淑慧表示，銀行自疫情爆發以來，除了暫停海外差旅外，對於先前安排休假準備出國的員工更給予道德勸說，呼籲員工非必要別出國，降低染疫風險。

蔡淑慧指出，銀行雖沒有白紙黑字規定禁止員工出國，但今天起已新增規定，全台 187 家分行員工出國假單准駁權提升改由總行核准，由總行控管人員出入境狀況。

台企銀董事長黃博怡說，目前沒有明文禁止員工出國規定，但會思考推出相關的優惠方案，鼓勵同事非必要別出國多留在國內消費活動。

其他包括兆豐銀、彰銀、華銀也說，目前並未明文禁止員工不可出國，但強調會加強宣導，呼籲同仁非必要盡量不要出國旅遊，有相關出國旅遊史也不要隱匿，確實落實指揮中心的隔離與檢疫政策。