〈雲品搶食國旅版圖〉明年成長射二箭 寄望婚宴整合平台與飯店新商業模式

雲品 (2748-TW) 董事長盛治仁今 (18) 日指出，國旅市場需求還是蠻強勁，看好飯店業績表現持穩，不過，館外宴會市場處盤整期，展望明年，主要成長動能將在婚宴整合平台「君品 Collection」，並將增添飯店新動能，最快年後公布計畫，強調嘗試做新東西的腳步從來沒有停止。

盛治仁指出，日月潭雲品國旅占比約 80% ，散客占比超過 50%，此外，旗下花蓮、嘉義和高雄據點等來客，多以國旅為主，且住房率和房價均維持在一定水平，樂觀看待明年旗下據點，表現可穩定成長。

不過，盛治仁坦言，由於館外餐飲以宴會廳為主，少子化趨勢造成結婚對數下降，預料明年宴會市場將處盤整期，會比較辛苦，雲品為維持競爭力，逆勢投資提升旗下宴會據點的硬體設備，市場不好時，很多業者都是降價來因應，但雲品則提升自身價值，已初步見到成交比例上升。

盛治仁說，有些宴會宴者退出市場，預料明年整體市況將處盤整期，後年穩定下來後，仍有很大的成長潛力。

展望明年，盛治仁對「君品 Collection」寄予厚望，也透露會有新商業模式可能在近期內定案，最快 2-3 個月後向外界宣布，為整體營運添新動能，一直想新的做法讓經營更多元化。

據統計，日月潭今年前三季住房率 73% 左右，平均房價約 8000 元，盛治仁說，第四季一向是最旺的一季，尤其散客占比達 55%，有助客單價維持，第四季旺季加入後，預計將比去年表現平均住房率 78%、平均房價 8000 元表現更佳。