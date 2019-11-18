〈雲品搶食國旅版圖〉斥逾億元大改裝日月潭雲品 搶宅度假商機

隨著國旅市場穩定成長，雲品 (2748-TW) 今 (18) 日宣布，旗下日月潭雲品溫泉酒店全面升級，近三年來共斥資超過億元完成大規模改裝，以「宅度假」概念出發，一口氣推出十大亮點，包括首次設置米其林主廚餐廳、成為國內供應早餐時間最長的飯店、擁有日月潭少見露天酒吧等，雲品董事長盛治仁表示，並不設定整體業績目標，「事情做好，業績自然就會有反映」。

盛治仁說，日月潭雲品國旅占比達 80%，看好國旅市場持續穩定成長，今年針對日月潭雲品的客房、餐飲和設施進行大規模升級，尤其餐飲升級已計劃約 2 年，此次推出新餐廳「KEN CAN By Ken Chan」，由台北米其林三星餐廳頤宮主廚陳偉強主理，一方面可讓館內中餐更精緻化，同時也讓出部分空間，使自助餐座位大增 60%。

雲品說明，日月潭雲品溫泉酒店本次大改裝的 10 大亮點，包含設立第一間國內以主廚命名的飯店餐廳、首次有米其林星級主廚進駐餐廳且每季更換菜色、國內度假酒店首次擁有在地進駐美食的快閃餐檯、自助餐廳唯一設置港式茶水攤、唯一入住一晚可使用設施高達 36 小時的度假酒店。

另外也有早餐從 7 點可用餐到 12 點，為國內供應早餐時間最長的飯店、打造抱石場與兒童遊戲室、擁有日月潭少見的露天酒吧 SkyLouge、獨創車上行動 Check In，減少櫃台登記時間，以及日月潭首家五星級環保旅館。

此外，日月潭雲品本次完成部分高樓層住房改裝，是成立 10 年來最大規模改裝，明年將針對其他樓層所有改裝升級，預計再耗時 3-6 個月可告一段落。