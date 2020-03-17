【群益投顧】買盤點火大型指標股嘗試支撐指數、OTC連5中長黑K

一、盤勢分析

受前一交易日 (16 日) 美股道瓊暴跌近 3000 點、創史上最大單日跌點影響，台股今 (17) 日開盤延續昨日跌勢，早盤一度大跌約 345 點，最低來到 9371 點，逼近去年低點 9319 點。在買盤逆勢點火大型蘋概股 (大立光、鴻海與可成等) 與亞洲盤美期指電子盤強漲挹注下，大盤指數收斂跌幅，一度來到 9677 點、逼近平盤 (9717 點) 附近，顯示已有特定買盤進場嘗試支撐指數；但因為權重股台積電股價表現疲弱、收跌逾 3%，導致今日指數仍以留上影線黑 K 作收。而從今天指標大型股翻紅，大盤仍跌逾 200 點、OTC 指數更是連 5 中 (長) 黑 K，可看出中小型股仍處在 (殺融資) 籌碼調整的不穩定階段；但均線雖空頭排列，惟目前指數與短中長期均線皆呈乖離過大態勢，低檔殺盤力道短期有望趨弱。盤面焦點部分，電信股成為資金避風港，表現相對強勢；電子次產業 5G 概念的 PCB 股、散熱股等，表現相對強勢；整體蘋果概念股亦見相對轉強態勢

二、盤勢預估

從短期整體籌碼面結構評估，已漸趨成中性態勢；雖然融資籌碼鬆動壓力仍在，但從富邦 VIX(00677U)16 日融資大增逾 21400 張來看，短線已有恐慌極致的態勢。短期操作上，個別股的融資籌碼鬆動，仍是應留意的操作風險，且由於指數上檔仍續有承壓風險下，階段建議以擇強短線操作應對。本波金像電 (2368) 逆勢攀高，一定程度反映出階段盤面重要主軸，亦即”籌碼變動”驅動股價強弱發展的態勢。金像電過去幾年都在損益兩平邊緣；2018 年起逐步調高伺服器及網通板出貨比重，並降低 NB 板比重，自結今年 1 月轉獲利，2 月營收呈年、月雙成長態勢；公司表示，業績逐步改善證明 5G 是未來趨勢無庸置疑，強攻網通類產品的策略亦正確。從獲利評價面而言，金像電並未太突出，但從資券角度做觀察，券資比拉高至 30 上下，形成股東會乃至除權息前，融券面臨不小的回補壓力的態勢。蘋果 (AppleInc.) 因與供應商簽訂反競爭協議，遭法國重罰 12 億美元，衝擊周一 (16 日) 股價大跌近 13%。不過台股大型蘋概股可成 (2474) 與股王大立光 (3008) 等，今日股價皆開小低後逆勢翻紅，折射出市場氛圍極度恐慌下，資金開始意圖挹注大型股逆勢操作、支撐市場信心的態勢。晶電 (2448) 受市場關注的焦點在其 MiniLED 打入蘋果 iPad 及 Macbook 背光，初期可能是獨家供應商，外傳新機種可能在 2021 年首季上市，因此其下半年出貨動能備受市場關注。此外，不少電視品牌大廠第一波搭載 MiniLED 設計的高階 8K 機種，首選供應商也是晶電。公司日前預告，2020 年資本支出可能達到 50-60 億元，將是近 9 年最大設備投資計畫。

三、強勢股

電子：

嘉晶 (3016)、中環 (2323)、晶電 (2448)、泰碩 (3338)

非電子：

東元 (1504)、統一超 (2912)、高端疫苗 (6547)、京城銀 (2809)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據