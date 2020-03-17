【馮冠華專欄】停損或炒底？

3 月 17 日推介 - 舜宇光學（2382）

1）上日港股市況總結 ：恆指週一再受壓，指數以 23317 點開出，下跌 716 點；之後跌幅曾收窄至 402 點，但午後上證跌勢加劇，恆指跌幅也擴大，最低曾見 22842 點，下跌 1191 點，最終以 23064 點收盤，下跌 969 點，創 37 個月的收市新低。成交金額按日下跌約 22% 至 1588 億。港股通南向維持淨流入，金額回落至港幣 68 億。滬深股通北向仍是淨流出，金額約人民幣 98 億。藍籌只有中石化（386）報升，其餘 49 只全部下跌。

板塊跌勢全面，科技及高 Beta 股為重災區。做空方面，比率又回升至近月新高的 18.1%。牛熊證街貨最新比例為 15:85，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 100:0。重貨區方面，熊證下移至 25000-25049，牛證則在 22400-22449，但整體牛熊證街貨量也不多。恆指夜期報 22267 點，下跌 457 點，低水 797 點。港股 ADR 下跌 746 點，相當於恆指 22317 點。

簡評 : 美聯儲局昨天在亞洲盤前，突然宣布減息 4 碼及推出 7000 億美元量化寬鬆計畫，道指期貨迅速跌停，港股開盤亦急挫，但在本地地產股略為造好下，跌幅曾有所收窄；但午後 A 股走勢轉差，滙豐（5）亦宣布該行最優惠利率維持不變，日本央行的救市措施也沒有驚喜，恆指即一蹶不振。聯儲局不待週中議息而出招，也不待市場消化川普在上週五的 500 億美元救市，且新措施力度頗猛，餘下的「武器」也不多 ，在疫情不明確下，此舉給予的訊號是極壞，投資者吸取了 3 月 3 日降息 2 碼後的市場表現，恐慌性拋售也可以理解的。

上週五表現優於大市的科技及 5G 股，昨天卻是重災區，主要是受到中興（763） 傳涉嫌行賄和蘋果暫關閉除大中華門店的雙重負面消息。而較令筆者感意外的，是近日走勢相對較強的 A 股，昨天午後也要跪下，錄四連跌並跌破 2800 點。弱勢或許可歸究於昨早公佈比預期為差的 2 月經濟數據，以及 MLF 利率並沒有下降所至。雖然兩市成交金額在萬億人民幣之下，滬深股通北向淨流出亦沒有上週五的狂，但氣氛實在不好。

比之 A 股，港股昨天表現更為差勁。做空比率又創新高，跌市成交維持高企，港股通南向浄流入大幅減少，明細顯示約七成的淨流入只流向維穩要角，包括建行（939）、騰訊（700）、