州巧三大產品線同增溫 今年營收雙位數成長

金屬加工大廠州巧 (3543-TW) 將於 4 月中旬轉上市，光電事業轉型佈局利基型產品，成效漸顯，今年營收可望年增近 2 成，家居事業也將持穩表現，醫療業務下半年將有新品陸續量產，法人看好，在三大事業穩定成長下，今年州巧營收年增幅可望達雙位數。

州巧主要從事 TFT-LCD 沖壓零組件、家居金屬製品及醫療產品製造及銷售，其中，面板沖壓零組件方面，生產 TFT-LCD 在顯示器、車用、工業控制、醫療、筆電等應用相關精密沖壓零組件；家居事業方面，已成為國際級家俱商合格供應商，並持續開拓新品；醫療事業方面，已自主開發新型電動輪椅，且自主設計居家照護床，由 OEM 跨入 ODM 領域。

從州巧去年營收占比來看，TFT 面板前框沖壓件占 21%、背板沖壓件 44%、家居金屬製品 23%、醫療類產品 10%。

州巧原以光電事業起家，但 2014 年因光電業西進，及中國大肆擴張產能，面板業價量齊跌，為企業永續經營而尋求轉型，2014 年成立產品研發部門，跨入家居、醫療市場，並於 2017 至 2019 年，陸續放棄 TFT-LCD 的電視市場，著眼光電利基產品，使光電營收由 2016 年的 43.9 億元，大幅縮減至去年的 19.83 億元。

不過，由於州巧光電事業著眼工控、醫療、車用及高階產品等，訂單穩定且產品生命週期較長，可擺脫面板價跌的衝擊。在產品結構調整下，光電事業獲利表現反而轉佳，毛利率已由 2016 年的不到 15%，拉升至去年的逾 20%。董事長李樹裔表示，光電業務已導入 5 年期工廠端智能化專案，未來仍將持續著眼利基型市場，目標 5 年後營收達約 38 億元。

家居事業方面，李樹裔指出，州巧 2014 年已打入國際傢俱商 IKEA 供應鏈，並於去年 8 月取得自主 I WAY 認證，進一步深化合作關係，且營收從 2017 年起每年均呈現雙位數成長，但目前獲利動能仍受設備折舊費用高壓抑，看好產能稼動率與良率持續拉升下，明、後年若產能達經濟規模，獲利也會出現反轉。

醫療事業方面，李樹裔表示，今年下半年產品線將會增加，如推出新世代穿戴式省力裝置等產品，但對今年營收貢獻不明顯，明年可望逐步發酵。

李樹裔表示，州巧第 1 季光電業務雖受疫情影響，但全年仍審慎樂觀，估今年光電業務營收可望年增近 2 成；家居營收可望持穩成長；醫療業務明年才會有較明顯的新品營收挹注。整體而言，法人預估，在三大產品線同步成長下，州巧今年營收年增幅可望達雙位數。

州巧去年營收 29.68 億元，年增 16.37%，毛利率 17%，年增 4.7 個百分點，營益率 2.83%，年增 2.35 個百分點；稅後純益 0.96 億元，年增 5 成，每股純益 1.22 元。