沖壓件廠轉型中 安力-KY前3季每股賺2.54元居冠

在產業重心及生產區位移轉下，沖壓件廠紛紛尋求往高階產品如汽車、5G 應用區塊移動中，前 3 季財報中，安力 - KY (5223-TW) 每股純益 2.54 元居冠，鉅祥 (2476-TW) 每股純益則以 1.44 元居次。

鉅祥今年前 3 季稅後純益 2.67 億元，年增 33.4%，每股純益為 1.44 元，為沖壓件廠中少數獲利成長的個股。

安力 -KY 前 3 季營收 10.57 億元，毛利率為 31.11%，年減 1.14 個百分點，稅後純益 1.11 億元，年減 12.47%，每股純益 2.54 元。

安力 - KY 去年起，在散熱產品壓鑄及沖壓件產品外，積極進行市場多元布局，並鎖定中國內需市場，包含民生、5G 光纖、伺服器、電動車等領域，成果可望在今年第 4 季起顯現。

安力 - KY 的新產品深耕中國民生內需市場，與重慶當地大企業開發天然氣產品，產能方面重慶廠二廠工程已完工，預計第 4 季生產線產能開出後，2020 年起可逐步貢獻營收。

安力 - KY 開發車用部分，在汽車內構件及電控類相關應用產品已有進展，目前汽車中控面板相關產品開始出貨，汽車電裝馬達內構件及其他電控類應用，今年第 4 季也會小量出貨，為佈局車用產線及整體長遠營運考量，安力湖州擴廠計畫持續進行，2020 年產能開出後車用產品線應為該公司中、長期推升獲利的關鍵。

而鉅祥今年前 3 季出貨結構來看，3C 電子產品應用已降至 56%，看好包括車載、工業控制等應用市場等穩定成長，並朝汽車用光學鏡頭進行開發之中，最快在明年出貨中國大陸市場，並鎖定 Tier 2 及 Tier 3 汽車電子廠。

至於錩新 (2415-TW) 則因生產重心由中國大陸移往越南過程中，前 3 季獲利衰退，稅後純益 3669 萬元，每股純益 0.46 元；錩新除開發汽車零組件市場之外，並將由原來的揚聲器零組件朝模組組裝發展。