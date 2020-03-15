台積電除息、央行理監事會、2月外銷訂單 本周大事預告

權王台積電將在周四 (19 日) 除息，預計共發出逾 648 億元的現金股息，屆時可否挹注台股成觀察焦點，另外，隨著全球吹起降息風，台灣央行是否跟進，將在同日公布，經濟部也將在周五 (20 日) 公告 2 月外銷訂單統計，本季正成長恐有變數，以下是本周大事預告；

台積電除息行情受關注 將發出逾 648 億元現金股息

武漢肺炎衝擊全球股市，台股也難逃外資提款，上周急跌近 900 點，跌幅達 7.94%，權王台積電遭外資連 7 賣，股價跌落 300 元大關，法人認為，台積電近期股價急跌後，加上前 2 月營收仍是歷史新高，表現亮眼下，將有利此次填息表現。

央行是否跟進降息 周四揭曉

武漢肺炎衝擊全球經濟，全球央行多祭出降息政策，台灣央行也陷入兩難，主要因降息對實體經濟效益不高，但不降息的話，在全球共同對抗疫情的大環境下恐缺乏誠意，央行將在周四 (19 日) 召開今年首季理監事會議，總裁楊金龍也將出席，並與各理事充分討論後作出決定。

2 月外銷訂單公布 本季正成長恐有變數

經濟部將在周五 (20 日) 公布外銷訂單統計，原先預估，2 月外銷訂單將年增 21.1% 至 26.3%，但近期受疫情影響，加上去年 2 月工作天數較多，已大幅下修預估值為年增 9.7% 至 14.9%，同時在全球消費力道受衝擊下，首季外銷訂單正成長恐怕也有變數。

國泰金法說 聚焦疫情影響與資金配置

台灣保險金控龍頭國泰金將在周二 (17 日) 舉辦法說會，市場聚焦壽險業在海外投資布局，以及近期全球股債市雙殺下，如何因應疫情變化，以及子公司國壽去年積極處分股債市部位，今年資金的配置與看法。

遠傳今年新展望 5G 布局、電信三雄成兩雄成焦點

遠傳總經理井琪將在周二 (17 日) 釋出今年展望，井琪日前指出，從 5G 頻譜競標結果來看，過去外界慣用的「電信三雄」稱謂，可能將走入歷史，畢竟取得 80MHz 以上的業者只有兩家，台灣大總經理林之晨則回應，當頻寬價格高，拿到越多頻寬只會拖累利潤，外界則關注遠傳今年 5G 布局與資費政策，以及獲利表現的能力。

Samsung Pay 與悠遊卡聯手 周二正式上線

三星預計周二 (17 日) 舉辦 Samsung Pay 悠遊卡線上產品發表會，預計在會中將正式宣告 Samsung Pay 悠遊卡上線，屆時只要使用行動裝置下載悠遊付 APP，並綁定指定金融銀行帳戶，即可在雙北地區的捷運、公車及北北桃的 Youbike 單車使用。